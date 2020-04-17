Почему умерших от коронавируса в Восточной Европе в 60 раз меньше, чем в Западной

Ответы на столь потрясающую пропасть в живучести граждан Восточной Европы по сравнению с Западной в противостоянии новому вирусу попробовало дать хорватское издание Advance, специализирующееся на политике и экономике. В аналитической статье ее автора Д. Марьянович сразу приводится статистика в Западной Европе в 17 раз больше заболевших и в 60 раз больше погибших. При этом Восточную Европу хорватское издание решило считать по границам бывшего соцлагеря. И, естественно, включило туда, Россию. Но не всю, а лишь ее европейскую часть.

Раз уж решили анализировать Европу, то это вся Европа и есть.

«Разница разительная и слишком заметна, чтобы не проанализировать ее, - говорится в статье. - Давайте по порядку. Начнем с населения. Сейчас в Европе проживают 740 миллионов человек. Включим сюда и европейскую часть России (к тому же большинство граждан РФ, 112 из146 миллионов, проживают как раз в Европе). Для сравнения: население Европы в 2 раза превышает население США.

Теперь поделим население Европы на «восточное» и «западное» по политическими границами времен соцблока. К «Восточной Европе» отнесем и страны бывшей Югославии и ГДР (кстати, она сыграет важнейшую роль в нашем анализе).

Суммировав все население стран бывшего соцблока, мы получим 300 миллионов человек. Таким образом, Восточная и Западная Европа делятся по «железному занавесу» почти 50 на 50».

Далее хорватское издание приводит количество зараженных и погибших от коронавируса на 9 апреля.

Случаев заражения в Восточной Европе: 41.796

Случаев заражения в Западной Европе: 705.110

Смертей в Восточной Европе: 1.011

Смертей в Западной Европе: 60.297

«Разница в количестве заболевших, а главное, погибших исключительная, констатирует Advance. - В Западной Европе в 17 раз больше заболевших и в 60 раз больше погибших!

То есть, на каждые 296 735 человек в Восточной Европе приходится 1 смерть от коронавируса, а в Западной - 1 смерть на 7.130 человек.

Теперь попытаемся узнать, почему разница настолько велика.»

Тело жертвы коронавируса эвакуируют из одного из домов престарелых Брюсселя, Бельгия.Фото: REUTERS

Теория №1. Мало тестов, данные скрываются

«Насколько можно быть уверенными в официальных данных? - задается вопросом хорватская газета. - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), чьи представители работают во всех странах мира, считает эти данные достоверными. Конечно, большинство специалистов говорят, что подлинные цифры для всех стран мира точно выше заявленных. Возможно, в 10 или даже 20 раз. Причина в том, что проводится недостаточно тестов, и, конечно, если какая-то из стран меньше тестирует население, у нее будет меньше число зараженных.

Есть и предположения, что некоторые страны Восточной Европы скрывают подлинное число заразившихся и погибших. Но эти обвинения зачастую не обоснованы. То же самое говорят о Китае, но факт в том, что город Ухань, откуда и началась пандемия, снова открыт, а Китай не стал бы сам себе стрелять в ногу.

Конечно, число зараженных можно скрыть или просто их не выявить. Но количество погибших от Ковид-19 скрыть уже труднее. Если бы данные о погибших в какой-то из стран скрывались, об этом уже стало бы известно, это вызвало бы скандал в обществе.»

Теория №2. У Востока и Запада - разные крылья

«Эта теория уже более конкретна, - предполагает издание Advance. - Любой, кто видел интерактивную карту воздушного движения над Европой, понимает, насколько оживленнее авиасообщение на Западе, чем на Востоке. А в январе и феврале этого года, когда большинство стран Европы еще не воспринимали коронавирус как крайнюю опасность, самолеты вовсю летали. И потому вирус, прибывший из Китая, успел намного сильнее распространиться по Западу Европы.

В этом ли и есть причина того, что на Востоке настолько меньше заболевших и погибших? Возможно, отчасти. Коронавирус, как известно, очень заразен. Потому эту теорию невозможно сбрасывать со счетов. Тем более карты даже довирусного воздушного сообщения красноречиво свидетельствуют: в небе над Украиной, Румынией, Польшей «пустоты». Люди там меньше всего летают. И заражений, смертей в итоге там тоже немного.»

Теория №3. Менталитет «Железного занавеса»

«Эта тема обсуждается с первых дней пандемии. Когда Китай начал вводить жесткие меры и закрыл провинцию Хубэй, многие задались вопросом, возможно ли к подобному принудить европейского обывателя? С трудом, - признает хорватское издание. - Однако с западными европейцами дела еще хуже, чем с восточными. Почему? Из-за менталитета, конечно. Жители Восточной Европы десятилетия жили под коммунистической властью. Она требовала от своих граждан послушания. Прошло 30 лет, но образ мышления кое в чем остался прежним. Приказание на Востоке, как правило, не обсуждают, а выполняют.

Вообще на Востоке правители чаще более авторитарны, чем на Западе Европы. Однако сейчас, в период пандемии, этот менталитет, вероятно, спасает.

Конечно, СМИ показывали кадры, на которых есть те, кто не соблюдает дистанцию, ходит большими компаниями. Но это исключения. Такие восточноевропейские города, как Загреб, Белград, Варшава, Москва, Прага и другие, в эти дни «ужасно пусты», чего все еще не скажешь о некоторых городах на Западе Европы. А в США положение еще хуже.

Так или иначе, но строгие меры при пандемии скорее помогают. А на Востоке Европы они, как правило, строже, чем на Западе.»

Теория №4. Славянская генетика

«Факт и в том, что большинство жителей Восточной Европы - славяне, обладающие специфической генетикой. Имеет ли она какое-то отношение к значительно меньшей смертности на Востоке, мы узнаем только тогда, когда эта теория найдет подтверждения на практике. Когда этот фактор будет достаточно изучен, - считает автор Advance. - Против же «славянской теории» говорит, например, то, что все неплохо складывается и в «не славянских странах» - например, в Румынии, Албании.

Автомат по продаже медицинских масок в Польше.Фото: REUTERS

Теория №5. Социалистическая прививка

«Все вышеизложенные теории, разумеется, могут способствовать снижению числа жертв коронавируса в Восточной Европе в отличие от Западной. Однако, не в 60 раз. Поэтому последняя, пятая теория кажется самой достоверной, - подводит к самому главному хорватская пресса. - Между Восточной и Западной Европой есть одна фундаментальная разница: вся Восточная привита от туберкулеза вакциной БЦЖ.

Туберкулез — частое и во многих случаях смертельное заболевание. Эту болезнь вызывают штаммы бактерий, которые поражают легкие. Туберкулез передается воздушно-капельным путем, когда больные туберкулезом кашляют, чихают. Если туберкулез не лечить, он грозит смертью 50% заболевших.

Вакцина БЦЖ — единственная, успешно работающая для профилактики туберкулеза. И, хотя это заболевание вызывает бактерия, доказано, что вакцина эффективна и против некоторых вирусных инфекций!

Но если туберкулез — тяжелая болезнь, почему от нее прививали только в Восточной Европе? Дело в том, что туберкулез часто называют «болезнью бедных». Он распространяется когда не хватает хорошей пищи или при других неблагоприятных условиях жизни. В социалистическом блоке были проблемы с качеством жизни, и опасности заболеть туберкулезом в была больше, чем на Западе. Поэтому на Востоке и проводилась обязательная вакцинация всех детей. В Западной Европе уже очень давно не проводят вакцинацию БЦЖ, за исключением некоторых стран.

И вот тут — самое интересное. Именно эти исключения многое подтверждают.

Стоит сравнить Португалию и Испанию. Почему? Потому что Португалия — одна из немногих стран Западной Европы, где вели вакцинацию БЦЖ!

Вот данные о Португалии и Испании на 9 апреля 2020 года. Сравните:

Население Португалии: 10 миллионов

Население Испании: 47 миллионов

Заразившихся коронавирусом в Португалии: 13.141

Заразившихся коронавирусом в Испании: 148.220

Погибших в Португалии: 380

Погибших в Испании: 14.792

Эти цифры говорят сами за себя. Испания, может, и превосходит Португалию по численности населения почти в 5 раз, но смертей там больше в 39 раз! Эту аномалию может объяснить, пожалуй, лишь теория с прививками БЦЖ.

А есть еще Германия, где на территории бывшей социалистической ГДР в 3 раза меньше жертв. Ну, конечно же, в ГДР всех прививали вакциной БЦЖ.

Итак, объяснения. Количество жертв значительно меньше в странах, где население привито БЦЖ. И можно предположить, что БЦЖ защищает не только от туберкулеза, но и помогает лучше сопротивляться коронавирусу. Хотя туберкулез — бактериальное заболевание, а COVID-19 — вирусное, их объединяет то, что они атакуют легкие и всю дыхательную систему.

Одно бесспорно. Сейчас количество заразившихся и погибших в Западной и Восточной Европе радикально отличаются. Настолько радикально, что это требует объяснений. И мы их попытались найти.

Пока Восточной Европе удалось избежать той драмы, которую мы видим в Италии, Испании, США. Но «славянская» Европа ни в коем случае не должна «расслабляться».

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