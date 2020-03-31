Помогут ли в борьбе с коронавирусом прививки от пневмококка, гриппа и вакцины БЦЖ

С самого начала эпидемии COVID-19 и по сей день люди продолжают задаваться вопросом о прививке от гриппа. Поможет ли она хоть насколько-то снизить риск заражения новым коронавирусом или уменьшить угрозу опасных осложнений? Однозначный ответ дается на сайте Всемирной организации здравоохранения: исследования показывают, что вакцинация от гриппа никак не действует на восприимчивость к SARS-CoV-2. В то же время, если вы успели привиться, это в любом случае хорошо. Грипп ведь сейчас тоже никто не отменял, а большинство больничных палат и других медицинских ресурсов отданы под борьбу с COVID.

СНИЗИТЬ РИСК ВОСПАЛЕНИЯ ЛЕГКИХ

Как известно, самое опасное и, увы, распространенное осложнение новой инфекции — коронавирусная пневмония. Между тем в арсенале современной вакцинации есть и прививка непосредственно против воспаления легких. Она помогает создать иммунитет против бактерий пневмококков, которые вызывают бактериальную пневмонию. А ведь при поражении легких коронавирусом как раз начинают «подселяться» различные вредные бактерии, включая тех же пневмококков. Вдруг прививка от них поможет ощутимо снизить тяжесть осложнений?

- Сами по себе вакцины против пневмококка достаточно эффективные и безопасные. В «мирное» время делать такие прививки стоит, чтобы защитить себя именно от бактериальных пневмоний, вызванных соответствующими возбудителями, - поясняет иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. - При этом существующие научные данные и медицинские наблюдения показывают: к сожалению, вакцина от пневмококков не может ощутимо помочь в борьбе с коронавирусом.

Да, действительно известно, что пораженные вирусом легкие могут заселять вредные бактерии, пневмония переходит в вирусно-бактериальную. Но, во-первых, не факт, что добавится именно пневмококковый компонент, против которого направлена вакцина. Во-вторых, опыт, который есть на сегодня, говорит, что само по себе присоединение бактерий вроде пневмококков (они гораздо менее страшны, чем, скажем, синегнойная палочка) не играет определяющей роли в развитии самых опасных осложнений COVID-19. В том числе потому, что пациенты получают сопутствующее лечение антибиотиками. Все-таки ведущую роль в тяжелом состоянии больных COVID играет вирусное поражение клеток и мощнейшая воспалительная реакция организма.

Словом, если вы уже сделали прививку от пневмококков — хорошо. Если нет, то сейчас этим точно не нужно заниматься. Повышения заболеваемости бактериальными пневмониями сегодня нет. А вот риск «подцепить» новый коронавирус по дороге в поликлинику или в самом лечебном учреждении немалый.

Если вы уже сделали прививку от пневмококков — хорошо. Если нет, то сейчас этим точно не нужно заниматься.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

КОГО СПАСЕТ БЦЖ

В последнее время в научных и медицинских кругах заинтересовались возможной ролью прививки от туберкулеза, вакцины БЦЖ в защите от COVID-19. Американские эпидемиологи сравнили распространенность такой вакцинации с уровнем заболеваемости и смертности от коронавируса в разных странах. И пришли к выводу: судя по цифрам, можно предположить, что прививка от туберкулеза каким-то образом снижает риск заражения и тяжелых осложнений коронавирусной инфекции. Как это объяснить? Можно ли надеяться, что широко привитое БЦЖ население России легче перенесет эпидемию? Об этом мы спросили известного вакцинолога, врача-педиатра Евгения Тимакова.

- На мой взгляд, пока, увы, нет убедительных научно-медицинских доказательств, что вакцина БЦЖ помогает в защите именно от COVID-19, - разводит руками эксперт. - При этом, безусловно, такая прививка очень важна для сохранения нашего здоровья, защиты от туберкулеза.

- Те исследования, которые есть сегодня, действительно говорят именно о совпадении цифр. Нет четких данных о причинно-следственной связи между вакцинацией БЦЖ и более легким протеканием новой инфекции. Но авторы подсчетов призывают глубже исследовать этот вопрос. Вы как вакцинолог могли бы предположить: чем теоретически могла бы помогать БЦЖ в защите от коронавируса?

- Насчет дальнейших исследований, безусловно, согласен и поддерживаю. Теоретически можно предположить, что при вакцинации БЦЖ возникает схожий вариант иммунного ответа. То есть появляются антитела, похожие на те, что образуются в организме при борьбе с COVID. Но насколько велика вероятность этого — большой вопрос. Все-таки возбудитель туберкулеза — бактерия, а здесь вирус… Тогда уж скорее можно было бы предполагать, что прививка от гриппа, вирусного заболевания, как-то поможет в защите от SARS-CoV-2. Но и подтверждений этого мы не видим.

Так что пока нужно осторожно относиться к подобным заявлениям, ждать новых исследований, не расслабляться и строго соблюдать все меры защиты от новой инфекции, подчеркивает эксперт. То есть по возможности не выходить из квартиры, мыть руки, проводить дезинфекцию помещений и т.д.

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