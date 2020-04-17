Новые случаи заражения коронавирусом в Москве на 17 апреля 2020: 1959 человек заболело за сутки

После небольшого снижения по ежесуточному приросту заболевших коронавирусом, которое было зафиксировано вчера, число положительных тестов COVID-2019 в Москве вновь выросло. За последние 24 часа на территории города диагноз подтвердили еще у 1959 человек.

При этом в Оперативном штабе Москвы по коронавирусу отмечают, что около 90% новых инфицированных - моложе 65 лет. Самая многочисленная возрастная группа - люди от 18 до 45 лет (52%), далее идут пациенты в возрасте от 46 до 65 лет (32%), от 66 до 80 лет (7,5%), старше 80 лет (3,5%). Еще 5% заболевших за сутки - дети и подростки до 18.

«Все пациенты, а также контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением, - отмечают в Оперативном штабе. - Напоминаем, что до 1 мая все жители независимо от возраста обязаны не покидать место жительства. Принятые меры вводятся для того, чтобы уменьшить число передвижений граждан по городу».

За сутки из столичных больниц выписали 123 человека, вылечившихся от COVID-2019. (Общее число выздоровевших выросло до 1517 человек).

14 пациентов скончались. (Всего теперь в городе 127 случаев с летальным исходом).

«Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 18 105 заболевших», - подытожили в Оперативном штабе.

«Ближайшее время будет самым трудным для нас. Пик заболеваемости, вероятней всего, придется на следующие 2-3 недели», - сообщила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.