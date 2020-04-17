"Квартиру писателя могут продать в любой момент": Лидия Федосеева-Шукшина рискует остаться на улице

Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина вновь оказалась в сложной ситуации: на девятом десятке она рискует фактически остаться на улице. Как выяснилось, московская квартира на улице Бочкова, которая досталась актрисе от Василия Шукшина, ей больше не принадлежит - Лидия Николаевна проживает там на птичьих правах.

- Действительно, в настоящий момент квартира в доме №5 по улице Бочкова принадлежит двум собственникам: Ольге Шукшиной (младшей дочери артистки и Василия Шукшина. - Ред.) и Анне Шукшиной - внучке Лидии Николаевны (от дочери актрисы Марии Шукшиной. - Ред.), - рассказала kp.ru адвокат Лидии Николаевны Юлия Вербицкая-Линник. - Сама же Народная артистка на Бочкова только прописана. И юридически существует возможность, что кто-то из со-собственников может, не спрашивая Лидию Николаевну, продать свою долю третьим лицам. Например, предложив сначала второму собственнику выкупить ее, либо, договорившись между собой, продать всю квартиру. Однако, учитывая родственные связи, мы надеемся, что этого все же не произойдет.

advokatverbitskaya Звездный адвокат Юлия Вербицкая-Линник

Между тем, ранее родственные связи не помешали внучке артистке Анне Шукшиной продать бабушкину квартиру в Санкт-Петербурге. Когда-то Народная артистка РСФСР оформила на Анну доверенность, согласно которой она была вправе распоряжаться недвижимостью по своему усмотрению, но продать или подарить - только после смерти бабушки. Девушка это условие проигнорировала и два года назад тайно продала жилье за 8 млн рублей, сильно продешевив.

- Как адвокат Лидии Николаевны, хочу отметить, что в квартире на Бочкова в настоящее время проживает Лидия Николаевна со своей дочерью Ольгой, которая осуществляет за своей матерью уход, как и положено любящей дочери, - отметила Юлия Вербицкая-Линник. - Второй собственник - внучка Анна - в квартире появляется редко. Поэтому Лидия Николаевна во избежание возможных инсинуаций, конечно, хотела бы, чтобы ее доля в квартире на Бочкова (ранее подаренная Марии Шукшиной и впоследствии передаренная Марией Шукшиной ее дочери Анне. - Ред.) была ей, Лидии Николаевне, возвращена так же, как и была передана. То есть безвозмездно.

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