2020-04-17T10:39:12+03:00
Коронавирус Covid-19

В Москве родственники отказались забирать из больницы 95-летнюю бабушку из-за страха заразиться коронавирусом

Внук, с которым живет старушка, отказался забирать пенсионерку, а потом и вовсе заблокировал телефон
Наталия ЕРОШКИНА
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Фото: REUTERS
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95-летняя Александра Григорьевна* проходила лечение в отделении нейрохирургии Городской клинической больнице № 13 в Москве. Пенсионерка шла на поправку, а медучреждение стали готовить для больных коронавирусом. Пандемия набирала обороты, и больница освобождала места под новых пациентов. Но забирать пожилую женщину родственники домой не спешили. Врачи попытались связаться с внуком Александры Григорьевны Владом, но по телефону молодой человек сообщил врачам, что не станет рисковать своим здоровьем и забирать бабушку обратно домой.

- По словам молодого человека, он боится заразиться коронавирусной инфекцией, поскольку его бабушка уже провела какое-то время в больнице и контактировала с другими пациентами и врачами, она на его взгляд может быть инфицирована. Забирать её из больницы он отказался, - рассказал kp.ru источник.

Врачи стали искать других родственников, может быть они не бросят пожилую женщину в беде. Им удалось найти номер телефона дочери Александры Григорьевны, но дозвониться по нему было невозможно, абонент был недоступен.

В Департаменте соцзащиты Москвы пояснили, что пока что пожилая пациентка переведена в ГКБ имени Юдина.

- Родственники действительно не хотят забирать ее из больницы. Поэтому, как только женщина будет выписана, она сможет поехать в пансионат ветеранов труда, куда ранее ей была оформлена путёвка, так как специальная комиссия департамента соцзащиты признала женщину нуждающейся в постороннем уходе, помощи и опеке, - сообщили в пресс-службе ведомства.

*Имена изменены

ИСТОЧНИК KP.RU

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