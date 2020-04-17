Елена Проклова ответила на "разоблачение" шоу "Секрет на миллион"

О том, что шоу "Секрет на миллион" фикция, заявил известный своими резкими (и не всегда обоснованными) высказываниями актер Станислав Садальский. В прямом эфире в Инстаграме он "разоблачил" проект, сославшись на Елену Проклову. Якобы Заслуженная артистка, которая четыре года назад участвовала в программе и так и не ответила на главный вопрос, поделилась с ним закулисными тайнами. Оказалось, по словам Садальского, что зрителей водят за нос: никакого, мол, "вопроса на миллион" не существует, а в конверте, который выносят в финале шоу, - бутафория.

- Я Ленку Проклову спросил: "Ну что, какой вопрос-то был там, что тебя в тупик поставил?". А она призналась: "Читаю записку: "У вас безупречная репутация. Вы можете сыграть, что вам неприятно отвечать?". Ну она и сыграла: "Я сожгу этот конверт", - заявил Садальский в своем Инстаграме.

Актер Стас Садальский.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

"Комсомольская правда" связалась с Еленой Прокловой, чтобы расставить все точки над "i".

- Ой, ну что вы, я Стаса Садальского не видела уже... года четыре, - ответила актриса.

- А разговор у вас был такой? В конверте действительно "липа"?

- Конечно, нет! Ничего подобного я Стасу не говорила, не знаю, откуда у него эта информация. Знаете, миллион ведь немаленькие деньги. Если бы я могла раскрыть свой секрет, я бы это сделала. Но и тогда, и сейчас я не могу - это касается не только меня.

- Станиславу выскажете за это "разоблачение"? Ведь фактически он заявил об обмане, сославшись на вас...

- Ни в коем случае. Я никого ни в чем не обвиняю. У каждого есть право высказываться. Пусть эта история решится сама. Я сейчас в полнейшей самоизоляции - нахожусь в Сочи, в горах, сажаю цветы на своем участке и смотрю на море. Думаю, в нынешних условиях мы все мечтали бы о такой изоляции...

Напомним, "Секрет на миллион" - одна из самых рейтинговых передач, где знаменитости раскрывают Лере Кудрявцевой свои самые сокровенные тайны. С 2016 года ее гостями стали Андрей Губин, Александр Буйнов, Надежда Бабкина, Лолита Милявская, Наталья Подольская и другие звезды.

Между тем, Станислав Садальский уже не раз публично критиковал программу и высказывал претензии Лере Кудрявцевой, так что не исключено, что на этот раз артист решил подогреть к своей персоне новой "сенсацией". Сама Кудрявцева для комментариев пока не доступна.