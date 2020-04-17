2020-04-17T12:44:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Жанна Терехова, официальный представитель МЧС России: В транспорте, в магазине - маска обязательна. А когда идёте по улице - дышите воздухом!

В чрезвычайном ведомстве уточнили рекомендации, которые так всполошили граждан...
Александр ГАМОВ@gamov1
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Комментарии: comments1
Маска в нынешнее время - обязательный атрибут жизни.Маска в нынешнее время - обязательный атрибут жизни.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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- Жанна, сегодня в топе новостей - информация несколько странного содержания... Вернее, заголовок: «МЧС не рекомендует носить маски на улице». Как бы вы это прокомментировали!

- Наши рекомендации абсолютно не расходятся с рекомендациями Роспотребнадзора.

Маска уместна, если человек находится в местах массового скопления людей, - например, в общественном транспорте, в магазине, а также при уходе за больным.

Однако, использовать ее на открытом воздухе - если вы просто идёте по улице или выгуливаете собаку, если на близком расстоянии нет других граждан, не стоит, лучше дышать свежим воздухом.

- А как объяснить недоразумение? Видимо, просто как-то так коряво СМИ ваши советы подали, не на то обратили внимание?

- Почему-то - да. Видимо, кто-то в СМИ решил эту тему немножечко раскачать в другую сторону.

Хотя - у нас и на сайте все четко написано: маска нужна! Впрочем, не буду ещё раз повторять то, что сейчас уже сказала.

- А если человек просто забудет и зайдет в магазин, не надев маску?

- В таком случае, я думаю, всегда есть либо платок, либо одноразовая салфетка. Поэтому можно оградить себя таким образом.

Но все равно сейчас, я думаю, все люди у нас достаточно законопослушные и понимают, что от использования средств индивидуальной защиты зависит их безопасность и безопасность окружающих. Поэтому я думаю, что сейчас в большинстве своем все в масках.

- Кто смог достать... Вы же в курсе, что по-прежнему дефицит масок.

- Масок, да, - дефицит. Потому что это всемирная пандемия, во всем мире их не хватает.

Когда я возвращаюсь с работы, захожу в магазин в маске и в перчатках. И я вижу, что все люди в масках. Потому что многие шьют их сами, многие изобретательность свою проявляют.

- А вы где маску взяли?

- Я сворачиваю ее из марли и шью себе сама. У моей подруги мама – швея, и вот она мне тоже подарила.

- Тогда адрес мамы подружки, пожалуйста.

- Это я вам отдельно представлю.

Жанна Терехова:«Если большое скопление людей - в транспорте, в магазине - маска обязательна. А когда просто идёте по улице - дышите воздухом!»

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ИСТОЧНИК KP.RU

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