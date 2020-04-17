2020-04-17T06:46:00+03:00
Коронавирус Covid-19

МЧС советует не носить защитную маску на улице

Также рекомендовано в условиях пандемии соблюдать нормальный режим сна и включить в рацион питания белковую пищу
Юлия КЕКОВА
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МЧС советует не носить защитную маску на улицеМЧС советует не носить защитную маску на улицеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Специалисты МЧС России в условиях пандемии коронавируса рекомендуют гражданам не носить маску на улице. Использовать такие средства защиты на открытом воздухе нецелесообразно.

- На улице полезно дышать свежим воздухом и маску надевать не стоит. Она нужна в местах большого скопления людей, например, в общественном транспорте и в магазине, при общении с другими людьми, - рассказали в ведомстве.

Также сообщается, что все маски имеют разную структуру: некоторые из них одноразовые и менять их нужно уже через пару часов после использования, а есть многоразовые маски, в частности к ним относятся тканевые.

- При использовании, маска обязательно должна быть тщательно закреплена, плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров, - предупредили в МЧС, посоветовав при этом не забывать чаща менять маски и после их утилизации тщательно мыть руки с мылом или воспользоваться антисептиком.

Как правильно мыть руки.Чтобы защититься от коронавируса, важно часто и правильно мыть руки. А как правильно? Смотрите нашу видеоинструкцию

ИСТОЧНИК KP.RU

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