Медики рассказали, как сшить правильную безопасную маску

В Израиле, как и у нас, долго колебались: носить или не носить маску здоровым людям? Если носить, то в каких именно случаях? Какая маска помогает, а какая нет? Минздрав государства поставил точку в этих сомнениях: с сегодняшнего дня носить защиту в общественных местах нужно обязательно. Маску надо надевать, выходя из дома и в любом общественном месте, в супермаркетах, например.

Вот как объясняют израильские медики эти требования: большинство людей, зараженных коронавирусом, не чувствуют себя больными и не имеют симптомов, так что окружающие тоже не могут заподозрить в них больных. Однако при этом они могут стать источником вируса для другого человека. Если маска закрывает нос и рот, это значительно снижает риск заразиться самому и заразить окружающих. Когда в масках все – и больные, и здоровые – это удваивает защитный барьер. Маска не позволяет каплям с вирусом от больного оказаться в воздухе, сдерживается и возможность проникнуть выделениям в организм здорового человека. Дома носить маску не требуется.

Какие маски можно носить против коронавируса?

- Медицинская маска (хирургическая) является стандартным средством защиты в больницах и поликлиниках, а также подходит для населения в целом.

- Немедицинская маска, закрывающая нос и рот, обеспечивает защиту, но ее степень зависит от типа маски.

- Многоразовая тканевая маска может обеспечить очень хорошую защиту, в зависимости от типа ткани, ее толщины и количества слоев.

Как сшить маску самому: рекомендации медиков

- Для изготовления маски лучше использовать неэластичную хлопковую ткань как можно более высокой плотности (не менее 200 нитей на дюйм, на 2,54 см). Например, можно взять новую простыню из перкали или сатина и сделать 3 слоя ткани при плотности 200 нитей на дюйм или 2 слоя при 500 нитей на дюйм. Ткань должна быть пригодной для стирки при температуре выше 60 градусов, чтобы маску можно было использовать повторно.

- Маска должна хорошо закрывать рот и нос (возможный размер: прямоугольник 14X18 см). Ткань должна быть прошита со всех сторон.

- Сверху можно сделать кулиску и вставить в нее металлическую проволоку (например, распрямленную скрепку), чтобы обеспечить плотное прилегание маски к переносице.

- На всех углах маски нужно закрепить шнурки, чтобы завязывать ее вокруг головы. Резинки тоже подойдут.

! Важно, чтобы у каждого в семье было несколько своих масок, в личном пользовании. Стирать их следует при температуре выше 60 градусов в течение 30 минут и более, сушить на солнце или в сушильной машине. (В нашем климате вернее будет прогладить сухим раскаленным утюгом – прим. Ред.) Чистую маску – хранить в чистом пластиковом пакете.

Как правильно носить маску?

Маска должна закрывать дыхательные пути, плотно прилегать к лицу, но при этом не препятствовать дыханию. Особенно внимательными к себе нужно быть людям с заболеваниями сердца или легких. Необходимо дезинфицировать руки спиртосодержащим средством или мыть их водой с мылом после прикосновения к маске, чтобы предотвратить перенос вируса с поверхности маски в рот и нос.