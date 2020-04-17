Пять успешных стратегий борьбы с коронавирусом

Каждый день мир получает все новую порцию статистических данных, связанных с эпидемией коронавируса. Свои цифры публикует ВОЗ, китайские статцентры, Университет Джона Хопкинса в США… Однако чаще всего это данные, скомпонованные по самому простому принципу: общее число заболевших, умерших и выздоровевших. Но такие статистические показатели не отражают полной картины борьбы с мировой пандемией.

Британская аналитическая компания Deep Knowledge Group разработала методику по вычислению эффективности мер, которые принимаются в разных странах в условиях эпидемии. Речь идет и об экономических мерах, и социальной поддержке населения, и готовности системы здравоохранения к пандемии, успешности санитарно-карантинных мер и многое другое.

Deep Knowledge Group разбила страны по разных рейтингам. Так в топ-40 по уровню безопасности государств в условиях пандемии на первой строчке оказался Израиль. За ним идут Германия, Южная Корея, Австралия, Китай, Новая Зеландия, Тайвань, Сингапур, Япония и Гонконг.

«КП» изучила, в чем секрет успеха первой пятерки стран.

ИЗРАИЛЬ

Заболели: 12758. Умерли: 142. Выздоровели: 2818.

Власти Израиля отнеслись к пандемии коронавируса с полной серьезностью, введя жесткие ограничения. Запрещено покидать дома без необходимости; подышать воздухом возле дома все-таки можно, если не отдаляться от поезда дальше чем на 100 метров. Если нарушителя поймают, то ему светит штраф в размере 820 долларов (около 65 тысяч рублей).

Для соблюдения режима карантина в Израиле привлекли армию.Фото: REUTERS

На бирже труда за время карантина зарегистрировалось около миллиона человек, заявивших о временной потере работы. Им полагаются пособия по безработице - не более 65% от зарплаты. Выплаты по кредитам отменены не были, но по закону любой человек, оказавшийся в трудной финансовой ситуации, имеет право приостановить выплату по ипотеке на срок до 3 месяцев.

По-прежнему открыты лишь продуктовые магазины, аптеки и почты.

Успех Израиля в борьбе с коронавирусной инфекции заключается в одной из самых сильных и прогрессивных систем здравоохранения в мире. Правительство продолжает закупать за рубежом эффективные медикаменты для лечения больных коронавирусом тяжелой и средней тяжести, дополнительные аппараты для искусственной вентиляции легких, а также средства индивидуальной защиты для медиков. Уже доставлено несколько миллионов защитных масок, пластиковых очков и комбинезонов для врачей. Кроме того, начато экстренное производство собственных аппаратов ИВЛ на двух крупных предприятиях. Планируется выпустить 7 тысяч единиц.

В ближайшее время Минобороны страны планирует начать тестирование технологии диагностирования COVID-2019 по голосу пациента. Сейчас система доступна медперсоналу и пациентам, которые участвуют в исследовании.

ГЕРМАНИЯ

Заболели: 136569. Умерли: 3943. Выздоровели: 77000.

Власти Германии хладнокровно взялись за борьбу с коронавирусом, введя ограничительные меры по всей стране. Развернули самую масштабную систему тестирования населения на COVID-2019. Уже проведено около 1,73 млн тестов. Шесть из семи зараженных лечатся дома, соблюдая изоляцию и все предписания врачей.

Немецкие медики у койки пациента с коронавирусом в больнице города Ганау.Фото: REUTERS

Кроме того, в ФРГ одна из лучших систем здравоохранения в мире, которая в условиях пандемии приведена в полную боеготовность. Власти увеличили количество реанимационных койко-мест, подготовили дополнительные места для приема заболевших, составили графики дежурств для медперсонала и запаслись средствами индивидуальной защиты для медиков. В середине марта правительство ФРГ заказало дополнительные 10 тысяч аппаратов ИВЛ к имеющимся 25 тысячам.

Помимо этого, немецкие власти разработали антикризисный пакет мер для помощи бизнеса, выделили 50 млрд евро на поддержку самозанятых граждан, 100 млрд евро - на поддержку предприятий, находящихся на грани банкротства.

ЮЖНАЯ КОРЕЯ

Заболели: 10613. Умерли: 229. Выздоровели: 7757.

Эпидемическая ситуация с коронавирусом в Южной Корее в самом начале эпидемии была довольно напряженная. С середины марта обстановка стала улучшаться. Число пациентов, идущих на поправку и отправленных домой, резко возросло по сравнению с числом новых заболевших.

Сеул решил не идти по китайскому пути и отказался от введения тотального карантина. При этом власти закрыли все учебные заведения, перевели на дистанционную работу несколько миллионов человек, отменили все массовые мероприятия. Во всех зданиях были установлены тепловизоры, измеряющие температуру.

В Корее смогли поставить заслон эпидемии, а 11 апреля в стране прошли парламентские выборы.Фото: REUTERS

Но главной фишкой Южной Кореи стало повальное тестирование населения на коронавирус - по 10 тысяч человек в день. Любой желающий мог сдать анализы в передвижной лаборатории. Такая мера снизила нагрузку на больницы и уменьшила риск заражения врачей и пациентов. А также помогло выявлять бессимптомных больных и тех, у кого коронавирус находился на ранней стадии.

АВСТРАЛИЯ

Заболели: 6494. Умерли: 63. Выздоровели: 3747.

Власти Австралии подошли к пандемии коронавируса довольно серьезно, закрыв границы страны еще в феврале. При этом правительство не стало объявлять тотальный карантин, введя лишь ряд ограничительных мер: рекомендовало без надобности не покидать дома за исключением похода в магазин, выгула собак и занятия спортом. Австралийцам разрешили ходить в торговые центры, их решили не закрывать на время эпидемии. Главное - соблюдать социальную дистанцию и не сбиваться в компании.

По-прежнему открыты рестораны и кафе, работая исключительно навынос. Общественный транспорт функционирует в обычном режиме. Там тоже просят пассажиров соблюдать дистанцию в 1,5 метра.

Опустевшие улицы Сиднея, Австралия, 16 апреля 2020 г.Фото: REUTERS

По всей стране больницы, в том числе частные клиники, приведены в повышенную готовность, развернуты временные госпитали, которые обустроены всем необходимым для реанимационных действий. В самом начале эпидемии власти Австралии наладили экстренное производство аппаратов ИВЛ и средств индивидуальной защиты. Призвали на службы 40 тысяч врачей, вышедших на пенсию, открыли дополнительные 75 тысяч рабочих мест для медсестер и 105 тысяч для санитаров.

Оказывается финансовая поддержка малому бизнесу, выделены средства на выплату доплат и премий медперсоналу, выплачиваются пособия всем тем, кто потерял работу из-за пандемии (6 млн человек).

КИТАЙ

Заболели: 85114. Умерли: 4642. Выздоровели: 78600.

У стратегии Китая по борьбе с коронавирусом нашлись свои противники и сторонники. Власти КНР пошли по самому жесткому пути: они локализовали эпидемию, закрыв провинцию Хубэй и ее столицу - 11-миллионный город Ухань 23 января. Было отменено авиа- и железнодорожное сообщение с другими странами и районами Китая, приостановлена работа общественного транспорта, закрыты все организации, кроме продуктовых магазинов и аптек.

В городе была введена система пропусков, позволяющая покидать жилой комплекс раз в два дня. Во всех работающих заведениях и при выходе из дома у людей измерялась температура. При проявлении первых симптомов заболевших изолировали, выявляя все контакты, дабы не дать ходу инфекции. Помимо этого, во всех городах проходила ежедневная дезинфекция.

Прохожий на улице в деловом квартале Пекина, 17 апреля 2020 г.Фото: REUTERS

Для размещения пациентов с COVID-2019 были возведены два временных госпиталя. Для лечения использовались дорогостоящие методы, в том числе, искусственное насыщение крови кислородом пациента, у которого наблюдались трудности с дыханием. Такие процедуры происходили за счет государства, власти потратили на это более 15 млрд долларов. Также выделялись субсидии для медперсонала и закупку оборудования.

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