2020-04-17T14:27:57+03:00
Экономика

Запросы россиян падают: уровень «зарплаты мечты» рухнул вдвое

Теперь за счастье зарабатывать 80 тысяч рублей
Нина ЦВЕТКОВА
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Запросы у россиян стали скромнее.Запросы у россиян стали скромнее.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В докоронавирусные времена средний россиянин называл зарплатой мечты 155 тысяч рублей в месяц, а теперь ему же достаточно, чтобы самоизолироваться с комфортом, 80 тысяч рублей. Таковы результаты опроса SuperJob, в котором приняли участие 2500 совершеннолетних россиян из 437 населенных пунктов страны.

Кстати, женщины скромнее мужчин. Дамам для счастья сейчас нужен заработок в 70 тысяч рублей, а джентльменам — 90 тысяч рублей.

Чем старше респонденты, тем больше их желания. Молодежь до 24 лет на самоизоляции хочет получать 60 тысяч рублей. А, например, те, кому более 45 лет, уже 92 тысячи.

Самые большие аппетиты у москвичей. Сегодня они мечтают о 100 тысячах рублей. Для сравнения: Санкт-Петербург — 85 тысяч рублей, остальные регионы — 80 тысяч рублей.

Кстати, раньше люди считали, что для счастья (без карантина) им нужно еще больше. К примеру, в 2017 году среднестатистическому россиянину надо было 184 тысяч рублей заработка в месяц. То есть запросы падают уже не первый год.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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