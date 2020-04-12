«Другого выхода нет»: что говорят бизнесмены, берущие кредиты на зарплату сотрудникам

В апреле крупнейшие банки страны начали выдавать предпринимателям кредиты под ноль процентов для оплаты ежемесячных заработков сотрудникам. На эти цели Центробанк выделил 150 млрд рублей. За неделю в банки поступили уже тысячи заявок.

Рассчитывать на такую поддержку, в основном, могут компании из сферы услуг: туризм, общепит, устроители развлекательных мероприятий, автоперевозчики. Список отраслей, пострадавших от коронавируса, утвержден отдельным постановлением правительства.

- Почему в этом списке нет производителей товаров? – комментирует экономист Никита Кричевский. - Разве им не нужна государственная поддержка?

С другой стороны, профессор Финансового университета Александр Сафронов утверждает, что в сфере услуг работает до 30 процентов работоспособного населения, отправив их на вольные хлеба, власти рискуют получить резкий рост безработицы.

Эксперты отмечают, что кредит, хоть и беспроцентный, но все же дополнительный долг для предпринимателей, а на кредитах наш малый и средний бизнес сидит и без того уже крепко.

Наконец, нулевая ставка по кредиту действует только на первые полгода. А на второе полугодие обслуживание долга обойдется уже в 4% - хотя это тоже льготная ставка.

«Комсомолка» нашла тех, кто в числе первых получили заемные деньги, и узнали, как работает этот механизм.

«Где я наберу потом хороших водителей?»

- У меня другого выхода не было, - объясняет индивидуальный предприниматель Юрий Никитин. - Я пассажирскими перевозками занимаюсь по всему Пермскому краю и соседним регионам. И когда 2 апреля объявили самоизоляцию, у нас практически все маршруты остановились. Мы выполняли только два рейса в день вместо 28-ми. Вся выручка упала сразу же.

- А сейчас полностью сняли все рейсы?

- Остался один – до Ныроба. Каждый день ходит. Но у меня 100 сотрудников, из них 80 водителей. В парке 40 автобусов простаивают. Отправили людей по домам. У многих кредиты, ипотека. Можно было бы уволить всех, но где я потом наберу хороших водителей? Поэтому и решился на этот кредит. С его помощью выплатили сейчас по 14 тысяч рублей: МРОТ – 12130 плюс уральские надбавки. Дальше будем смотреть по ситуации.

- Большой кредит взяли?

- Около 9,5 млн на полгода. Нам быстро выдали. У меня хорошая кредитная история. Подали заявку в МСП-Банк, на следующий день уже деньги получили. Надеюсь, что к лету перевозки возобновятся и мы быстро на ноги встанем. Хорошо, что кризис случился к лету, а не осенью. Если б осенью, трудно выкарабкиваться было бы, потому что у нас выручка резко падает зимой. Я с 1998 года пассажирскими перевозками занимаюсь, переживали все эти кризисы и этот, думаю, переживем. Одно только непонятно, когда все это закончится.

«Увольнять нельзя - накажут»

- За один день беспроцентный кредит получили, - рассказывает руководитель столичного комбината общественного питания «Вкусный выбор» Галина Иванова. – В час дня подали заявку с минимальным пакетом документов, подтверждающих, что организация работает, платит налоги, и штатным расписанием сотрудников. К вечеру деньги были на счете.

- Какую сумму вам одобрили?

- 13 миллионов рублей на полгода. Будем помесячно выбирать их в течение полугода.

- По вашим прогнозам, вы сможете выплатить этот кредит вовремя?

- Мы надеемся. Хотя у нас сейчас обороты упали почти в два раза. Мы готовим и реализуем обеды и по госконтракту, и по коммерческой схеме – обеды в офисы, например. Кормим колледжи и больницы. Сейчас все учебные заведения закрыты, офисы тоже, остались только больницы. Половину сотрудников отправили домой с сохранением зарплаты, остальные работают.

- Без этого кредита вы не смогли бы справиться с ситуацией?

- Не смогли бы. Мы вообще сначала думали о сокращении штата, об увольнении. Но увольнять сейчас нельзя – накажут.

«Люди каждый день просятся на стрижку»

- Парикмахерскую пришлось закрыть, - говорит хозяйка салона красоты в городе Парфино Новгородской области Ольга Толкачева. - Обложили такими ограничениями, что работать стало невыгодно. Получается, за 1,5 часа мы только двух человек сможем подстричь. Потому что после каждого человека санобработка полчаса. К тому же люди должны сидеть в масках, в перчатках. Это мы должны им выдавать. А перчатки и маски взять негде. Шить маски самим? А пройдут ли они по ГОСТу? Про перчатки молчу. Их просто нет сейчас.

- Почему решили взять кредит под зарплату, совсем нет оборотных средств?

- Нет. Я уже плачу полумиллионный кредит, который брала на переоборудование салона. Но и своих людей без денег оставить тоже не могу. Мне позвонили из банка и предложили кредитоваться на полгода под 0 процентов. Я согласилась. Взяла 190 тысяч рублей на 6 месяцев на двух работников. Это выгоднее, чем открывать сейчас салон и работать не пойми в каких условиях. Я не имею права снимать все деньги сразу. Зарплата 15-го числа каждого месяца. В это день я могу снять только минималку (МРОТ – 12130 рублей) и страховые взносы на каждого сотрудника.

- Страховку кредита оформляли во время получения?

- Нет, с меня не потребовали. Заполнила анкету, указав, какое у меня имущество, какие доходы как у индивидуального предпринимателя. Предоставила две налоговых декларации – на упрощенную систему налогообложения и единый налог на вмененный доход.

- Вы уверены, что когда все это закончится, клиенты вернутся к вам и вы сможете отдать кредит?

- Конечно. У нас телефон разрывается. Каждый день люди просятся на стрижку. Просим всех прийти после карантина.

- Вы говорили, что уже платите приличный кредит. Как сейчас планируете гасить его?

- Мне дали отсрочку на полгода по процентам и по основному долгу.

ВОПРОС РЕБРОМ

Кому не дадут займы на зарплату?

- Тем, кто не является представителем пострадавших от коронавируса отраслей – туризма, автоперевозок, общепита и других.

- Тем, кто планирует потратить деньги не на выдачу заработной платы.

- Тем, кто менее года работает в перечисленных отраслях.

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