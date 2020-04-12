2020-04-12T15:47:51+03:00
Экономика

«Другого выхода нет»: что говорят бизнесмены, берущие кредиты на зарплату сотрудникам

Банки стали выдавать займы под ноль процентов остановившимся перевозчикам, парикмахерским и кондитерским
Наталья ВАРСЕГОВА@Ko_Natal
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В апреле крупнейшие банки страны начали выдавать предпринимателям кредиты под ноль процентов для оплаты ежемесячных заработков сотрудникам. На эти цели Центробанк выделил 150 млрд рублей.В апреле крупнейшие банки страны начали выдавать предпринимателям кредиты под ноль процентов для оплаты ежемесячных заработков сотрудникам. На эти цели Центробанк выделил 150 млрд рублей.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В апреле крупнейшие банки страны начали выдавать предпринимателям кредиты под ноль процентов для оплаты ежемесячных заработков сотрудникам. На эти цели Центробанк выделил 150 млрд рублей. За неделю в банки поступили уже тысячи заявок.

Рассчитывать на такую поддержку, в основном, могут компании из сферы услуг: туризм, общепит, устроители развлекательных мероприятий, автоперевозчики. Список отраслей, пострадавших от коронавируса, утвержден отдельным постановлением правительства.

- Почему в этом списке нет производителей товаров? – комментирует экономист Никита Кричевский. - Разве им не нужна государственная поддержка?

С другой стороны, профессор Финансового университета Александр Сафронов утверждает, что в сфере услуг работает до 30 процентов работоспособного населения, отправив их на вольные хлеба, власти рискуют получить резкий рост безработицы.

Эксперты отмечают, что кредит, хоть и беспроцентный, но все же дополнительный долг для предпринимателей, а на кредитах наш малый и средний бизнес сидит и без того уже крепко.

Наконец, нулевая ставка по кредиту действует только на первые полгода. А на второе полугодие обслуживание долга обойдется уже в 4% - хотя это тоже льготная ставка.

«Комсомолка» нашла тех, кто в числе первых получили заемные деньги, и узнали, как работает этот механизм.

«Где я наберу потом хороших водителей?»

- У меня другого выхода не было, - объясняет индивидуальный предприниматель Юрий Никитин. - Я пассажирскими перевозками занимаюсь по всему Пермскому краю и соседним регионам. И когда 2 апреля объявили самоизоляцию, у нас практически все маршруты остановились. Мы выполняли только два рейса в день вместо 28-ми. Вся выручка упала сразу же.

- А сейчас полностью сняли все рейсы?

- Остался один – до Ныроба. Каждый день ходит. Но у меня 100 сотрудников, из них 80 водителей. В парке 40 автобусов простаивают. Отправили людей по домам. У многих кредиты, ипотека. Можно было бы уволить всех, но где я потом наберу хороших водителей? Поэтому и решился на этот кредит. С его помощью выплатили сейчас по 14 тысяч рублей: МРОТ – 12130 плюс уральские надбавки. Дальше будем смотреть по ситуации.

- Большой кредит взяли?

- Около 9,5 млн на полгода. Нам быстро выдали. У меня хорошая кредитная история. Подали заявку в МСП-Банк, на следующий день уже деньги получили. Надеюсь, что к лету перевозки возобновятся и мы быстро на ноги встанем. Хорошо, что кризис случился к лету, а не осенью. Если б осенью, трудно выкарабкиваться было бы, потому что у нас выручка резко падает зимой. Я с 1998 года пассажирскими перевозками занимаюсь, переживали все эти кризисы и этот, думаю, переживем. Одно только непонятно, когда все это закончится.

«Увольнять нельзя - накажут»

- За один день беспроцентный кредит получили, - рассказывает руководитель столичного комбината общественного питания «Вкусный выбор» Галина Иванова. – В час дня подали заявку с минимальным пакетом документов, подтверждающих, что организация работает, платит налоги, и штатным расписанием сотрудников. К вечеру деньги были на счете.

- Какую сумму вам одобрили?

- 13 миллионов рублей на полгода. Будем помесячно выбирать их в течение полугода.

- По вашим прогнозам, вы сможете выплатить этот кредит вовремя?

- Мы надеемся. Хотя у нас сейчас обороты упали почти в два раза. Мы готовим и реализуем обеды и по госконтракту, и по коммерческой схеме – обеды в офисы, например. Кормим колледжи и больницы. Сейчас все учебные заведения закрыты, офисы тоже, остались только больницы. Половину сотрудников отправили домой с сохранением зарплаты, остальные работают.

- Без этого кредита вы не смогли бы справиться с ситуацией?

- Не смогли бы. Мы вообще сначала думали о сокращении штата, об увольнении. Но увольнять сейчас нельзя – накажут.

«Люди каждый день просятся на стрижку»

- Парикмахерскую пришлось закрыть, - говорит хозяйка салона красоты в городе Парфино Новгородской области Ольга Толкачева. - Обложили такими ограничениями, что работать стало невыгодно. Получается, за 1,5 часа мы только двух человек сможем подстричь. Потому что после каждого человека санобработка полчаса. К тому же люди должны сидеть в масках, в перчатках. Это мы должны им выдавать. А перчатки и маски взять негде. Шить маски самим? А пройдут ли они по ГОСТу? Про перчатки молчу. Их просто нет сейчас.

- Почему решили взять кредит под зарплату, совсем нет оборотных средств?

- Нет. Я уже плачу полумиллионный кредит, который брала на переоборудование салона. Но и своих людей без денег оставить тоже не могу. Мне позвонили из банка и предложили кредитоваться на полгода под 0 процентов. Я согласилась. Взяла 190 тысяч рублей на 6 месяцев на двух работников. Это выгоднее, чем открывать сейчас салон и работать не пойми в каких условиях. Я не имею права снимать все деньги сразу. Зарплата 15-го числа каждого месяца. В это день я могу снять только минималку (МРОТ – 12130 рублей) и страховые взносы на каждого сотрудника.

- Страховку кредита оформляли во время получения?

- Нет, с меня не потребовали. Заполнила анкету, указав, какое у меня имущество, какие доходы как у индивидуального предпринимателя. Предоставила две налоговых декларации – на упрощенную систему налогообложения и единый налог на вмененный доход.

- Вы уверены, что когда все это закончится, клиенты вернутся к вам и вы сможете отдать кредит?

- Конечно. У нас телефон разрывается. Каждый день люди просятся на стрижку. Просим всех прийти после карантина.

- Вы говорили, что уже платите приличный кредит. Как сейчас планируете гасить его?

- Мне дали отсрочку на полгода по процентам и по основному долгу.

ВОПРОС РЕБРОМ

Кому не дадут займы на зарплату?

- Тем, кто не является представителем пострадавших от коронавируса отраслей – туризма, автоперевозок, общепита и других.

- Тем, кто планирует потратить деньги не на выдачу заработной платы.

- Тем, кто менее года работает в перечисленных отраслях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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