В Германии придумали, как посещать массовые пасхальные службы, не покидая автомобиля

Праздничные богослужения, посвящённые самому главному христианскому празднику - Пасхе, в Германии стали проводить на территории автокинотеатров. Поскольку из-за пандемии коронавируса храмы в стране закрыты, а гражданам запрещено приближаться друг к другу, люди семьями съезжаются в автокинотеатры и остаются внутри автомобилей, в то время как священники проводят праздничную мессу с микрофоном под открытым небом.

Службы стали проводить на территории автокинотеатров.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Автокинотеатры по всей Германии дают католикам и протестантам возможность собраться на праздничную службу, не подвергая себя и друг друга риску заражения коронавирусом.

Такие службы стали востребованыФото: GLOBAL LOOK PRESS

При этом и для посещения площадки под открытым небом в закрытом автомобиле есть свои правила. Дистанция между машинами должна быть не меньше одного парковочного места. В кинотеатр не допускают пешеходов, велосипедистов и мотоциклистов. Внутри автомобиля может находиться максимум четыре человека, а двери и окна автомобилей запрещено открывать, кроме одного. Его можно приоткрыть на 5 сантиметров, чтобы слышать проповедь.

На такую службу можно попасть только в машинеФото: GLOBAL LOOK PRESS

Дистанция между машинами должна быть не меньше одного парковочного местаФото: GLOBAL LOOK PRESS

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