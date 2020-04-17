Американские ученые нашли реальные корни легенд про вампиров

Новая Англия. Начало XIX века. Вспышки загадочной болезни исправно собирают многотысячную дань с фермеров и их семей по всему Восточному побережью США. Жители деревень разрывают могилы, чтобы сначала отрубить головы трупам, а потом сжечь их останки на кострах. Так они сражаются с вампирами. Роберт Кох откроет туберкулезную палочку только 24 марта 1882 года. Рассматривать возбудителей болезни на рентгене научатся в 1897-м. А пока все симптомы туберкулеза – серую кожу, запавшие глаза и капающую из рта после кашля кровь – американские фермеры свято считают доказательствами укуса нечисти.

С тех жутких событий двухсотлетней давности, как считают сейчас в США, в Америке и зародился страх перед вампирами. В наши дни он перерос в культ с романтическим ореолом, но в те времена в Новой Англии царила паника.

«Представьте себе инфекционную болезнь, которая проявляется гораздо медленнее, чем COVID-19, а симптомы ее еще более загадочны, - рассказывает писатель и фольклорист Майкл Белл в интервью изданию HowStuffWorks. – Она сначала неожиданно вспыхивает, оставляя горы мертвых тел, а потом исчезает. И в то же время болезнь очень капризна в выборе жертв. Она уничтожает одного за другим членов одной семьи, но может не перекинуться на другую».

Гравюра 17 века "Гибель вампира".Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Средства против эпидемии: сердце сжечь, череп поместить над сложенными костями

Симптомы туберкулёза или чахотки (как болезнь называли раньше), известны веками. Но представьте себе, что на какой-то ферме домочадцы стали чахнуть один за другим. Они слабеют, теряют вес, жизнь из них уходит по капле, а кладбище за домом растет каждый месяц. А если они еще и кашляют кровью? Слишком большой соблазн поверить, что в этом доме завелся вампир, и он постепенно «выпивает» тех, кто живет с ним рядом, пока не сведет их в могилу. А если так – его надо уничтожить.

Белл рассказывает, что само слово «вампир» жители Новой Англии не употребляли. Но верили, что это нечисть – не живой человек, а труп, восстающий из могилы. Чтобы упокоить его, необходимо выкопать мертвеца, отрубить ему голову, и сложить череп вместе с костями крест-накрест, как на пиратских флагах. Сердце же надо извлечь и сжечь. Было и еще одно жуткое поверье – если кто-то из членов семьи упокоенного вампира болен страшной болезнью, ему нужно есть пепел с погребального костра.

Раскопанная в Болгарии в 2014 году средневековая могила "вампира" - погибшему вбили кол в район сердца.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Военные исследовали ДНК «вампира»

Одну из таких могил с черепом и скрещенными костями нашли в Коннектикуте еще в 1990 году. Сердца у него не было (но это и неудивительно), в крышку гроба медными гвоздями была выбита аббревиатура «JB 55». Это, пожалуй, сейчас самое известное вампирское погребение в США. Несколько месяцев назад о нем снова вспомнили, и достали, чтобы изучить ДНК останков. Отчет военных экспертов был представлен в Национальном музее здравоохранения и медицины США. И загадка была раскрыта.

«Washington Post» пишет, что «JB 55» в 1820-х годах был, видимо, трудолюбивым фермером. У него сломана ключица, которая не зажила правильно. Кроме того, «вампир» страдал артритом колена. Но самое главное, погребенный столь странным образом мужчина умер ужасной смертью от запущенного туберкулеза.

Роман «Дракула» и столица «кровососов»

Жуткие ритуалы с эксгумацией «вампиров» проходили по всему Восточному побережью почти до конца позапрошлого столетия. Но столицей американских «кровососов» считается Род-Айленд. Все из-за страшной и необычной истории, произошедшей в 1892 году. Она в подробностях была описана в газетах тех времен.

Местный фермер Джордж Браун одной за другой похоронил свою жену и двух дочерей. Но когда и у его сына появились симптомы «вампирской болезни», жители деревни убедили отца идти на кладбище и выкопать гробы. Останки жены и одной из дочерей оказались истлевшими, но вторая дочь лежала почти нетронутой. А отросшие у нее волосы и ногти окончательно убедили жителей деревни в страшных подозрениях.

Потом доктора объяснили, что девочка была похоронена в середине зимы, низкие температуры сохранили тело. Но тогда сердце девушки сожгли, а пепел дали съесть ее брату. Не помогло – он также скончался от туберкулеза.

Но у этой истории есть продолжение. Через пять лет после событий в Род-Айленде был опубликован легендарный роман «Дракула» ирландского писателя Брэма Стокера. А когда в 1992 году умер и сам романист, в его бумагах нашли вырезки из газет с историей фермера Джорджа Брауна. Так причудливо переплелись вампирские истории Старого и Нового Света.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Правда ли что все мировые пандемии вышли из Китая

«КП» разбиралась, откуда взялись смертоносные вирусы и бактерии и нужно ли во всем винить Поднебесную (подробности)