Пока в России закручивают гайки — в Европе смягчают карантин

По всему миру идут жаркие дебаты: надо ли ослаблять карантин, ранее введённый для борьбы с коронавирусом, — и если да, то в какой мере? Каждая страна отвечает на этот вопрос по-своему. Но почти везде, хоть и с ограничениями, разрешено заниматься (в одиночку) спортом в парке или гулять в лесополосе, где риск подхватить вирус минимален.

Австрия. Больных: 14,5 тыс., погибших: 0,4 тыс.

На этой неделе Страна вальсов открыла торговые точки (не связанные с торговлей продовольствием — например, салоны красоты, товары для дачи и стройки). Правда, площадь магазина должна быть не больше 400 кв. метров — то есть «раскупоривают» прежде всего малый бизнес. К началу мая эту «либерализацию» планируют распространить на все объекты торговли, а также образовательные заведения.

Иран. Больных: 77,9 тыс., погибших: 4,8 тыс.

В пятницу Исламская Республика провела военный парад. Повод — национальный праздник, День армии. По понятным причинам действо прошло в крайне усечённой форме, без гражданских зрителей. Вместо прежних колонн бронетехники, ракетоносцев и пехоты — дефиле санитарных бригад и машин-дезинфекторов. Это — дань военным медикам, которые сыграли весомую роль в борьбе с пандемией.

Потихоньку возобновляется малый бизнес: в средних городах «эпидемиологически безопасные» лавки и заведения —открыты с 11 апреля; в Тегеране — с 18. Притом, что даже Минздрав Ирана констатирует: скорее всего, эпидемия продлится до осени.

Также ещё в феврале по гуманитарным соображениям Иран выпустил из тюрем сто тысяч заключённых (предполагается всё же, что эта мера временная и их водворят на место, когда эпидемия закончится).

Италия. Больных: 168,9 тыс., погибших: 22,1 тыс.

Официальный Рим продлил заморозку «несущественных предприятий» до 3 мая. Впрочем, в законе есть лазейка: если твоя компания является частью производственной цепочки для товара первой необходимости — то ты можешь открыться.

Узнав об этом, 105 тысяч бизнесменов немедленно подали властям заявки, доказывая, что их товары или услуги — значимые. Государство стало рассматривать эти запросы, отклонило примерно 2 тысячи — а потом махнуло рукой: мол, проверять всех нет времени, если вы считаете свой продукцию «критически необходимой» — делайте.

Их северные соседи из Федерации германских промышленников уже предложили координироваться для синхронного возвращения производства к жизни.

США. Больных: 667,8 тыс., погибших: 32,7 тыс.

В четверг президент Дональд Трамп обнародовал свой план выхода из карантина. Каковой будет происходить в три стадии.

Этап 1. Можно собираться на улицах в количестве не более 10 человек; кино, рестораны, стадионы открываются, но «со строжайшим соблюдением социального дистанцирования» (грубо говоря, зал на 100 мест можно заполнить лишь на 10-20%, чтобы минимизировать угрозу контактного и респираторного распространения вируса). А вот школы и бары по-прежнему закрыты.

Этап 2. К нему можно переходить, если после этапа 1 в вашем районе не произошло резкое увеличение числа заболевших. Допустимо собираться не больше чем по 50 человек, открываются учебные заведения и рестораны (с ограничениями).

Этап 3. Полное возвращение к нормальной жизни, открытие всех предприятий. Правда, подчёркивают в Белом доме, «соблюдение гигиены, как и увеличение личного пространства на рабочем месте — должны стать новой нормой».

Очень многие поддерживают эти меры — сторонники Трампа проводят автопробеги (бензин из-за падения цены на нефть дёшев) в столицах многих штатов, где, по мнению активистов, карантинные меры избыточны.

— Продолжение блокады и самоизоляции рискует привести к всплеску потребления наркотиков, алкоголя, росту сердечных заболеваний и смерти из-за этих причин, — полагает Трамп.

ФРГ. Больных: 138,1 тыс., погибших: 4,1 тыс.

Глава Баварии официально заявил: Октоберфест, скорее всего, не состоится.

Но есть и хорошие новости. Магазины до 800 кв. метров, включая книжные, откроются на следующей неделе. Разумеется, с соблюдением социального дистанцирования. Школы — с 4 мая. К той же дате обещают «разморозиться» многие крупные предприятия.

А вот бары, кино, рестораны, музыкальные фестивали — запрещены до 31 августа. На поддержку пострадавшего бизнеса ФРГ выделяет 750 млрд евро.

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