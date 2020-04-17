Молодой муж Бабкиной испугал постаревшим видом

Поклонники Народной артистки последние дни не находят себе места: новости о состоянии здоровья Надежды Бабкиной поступают одна тревожнее другой. По последним данным СМИ, которые ссылаются на медиков, королева русской песни прикована к постели, питается через зонд и общается только жестами. К сожалению, опровергнуть или смягчить плохие вести некому: ближайшее окружение Бабкиной упорно хранит молчание.

В ожидании обнадеживающей информации поклонники артистки мониторят соцсети ее молодого мужа, певца и композитора Евгения Гора. Но 40-летний супруг делает вид, что ничего страшного не происходит. Так, в своем Инстаграме Гор опубликовал видео, в котором готовит пирог, попутно отпуская бойкие шутки.

- Что-то занесло меня по полной программе с готовкой, придется открыть свое кафе после выхода из кризиса, - приговаривает за кадром молодой муж Надежды Бабкиной. - Начнем с рома - это самый главный компонент. Здесь у нас смесь чего-попало - фрукты, цукаты и орехи, тут сливочное масло... Все для жопы делаем, мы не любим никаких диет, так что, любители ЗОЖ, идите в сад прогуляйтесь!

evgeni_gor Кто-нибудь знает подпольные парикмахерские?!!!! а то я готов побриться наголо уже

Кроме того, впервые за долгое время Евгений Гор опубликовал селфи, продемонстрировав поклонникам, как он зарос на карантине. От пользователей Инстаграма не укрылось, как резко постарел певец - в его 40 ему легко можно дать на 10-15 лет больше. И дело, скорее всего, не в закрытии парикмахерских, на которое пожаловался Гор, а в болезни супруги, прибавившей ему седых волос.

Напомним, Надежда Бабкина была госпитализирована 1 апреля, 70-летней пациентке диагностировали двустороннее воспаление легких. Несколько дней артистка провела в состоянии медикаментозной комы.

"Комсомольская правда" желает Надежде Георгиевне скорейшего выздоровления!