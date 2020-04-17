"Прикована к кровати": Надежда Бабкина общается жестами

Надежда Бабкина больше двух недель находится в больнице с двухсторонней пневмонией. Певице постепенно становится лучше. Но пока врачи оценивают ее состояние как стабильно тяжелое. 70-летняя артистка прикована к кровати, но зато дышит самостоятельно.

Надежда Бабкина буквально два дня назад дышала при помощи аппарата искусственной вентиляции легких и лишь периодически приходила в сознание. Сейчас же врачи констатируют, что, хотя прогресс в лечении звездной пациентки медленный, но даже он не может не радовать.

Артистка все еще находится в стабильно тяжелом состоянии. Звезда лежит в отделении кардиореанимации.

"Надежде Георгиевне незначительно лучше. Дышит уже сама, без ИВЛ, но по-прежнему через трахеостомическую трубку. Она в сознании, общается жестами. Сердечный ритм в норме. Площадь пораженных легких уменьшается, что тоже радует", - цитирует медиков "СтарХит".

Врачи также рассказали о лечении Бабкиной. По их словам, звезде ставят капельницы, она принимает антибиотики, питается по-прежнему через зонд. "Физически прикована к кровати. Ряд показателей в крови сильно превышен, но терапия дает свои положительные результаты", - уточнили специалисты.

Напомним, о госпитализации Надежды Бабкиной стало известно 6 апреля. Артистка поступила в клинику с диагнозом "пневмония" и подозрением на коронавирус. Бабкину ввели в кому, чтобы обеспечить более эффективную работу ИВЛ. Со 2 апреля она была на искусственной вентиляции легких. 11 апреля стало известно, что артистку вывели из медикаментозного сна. Также стало известно, что Надежда Георгиевна почти две недели пыталась заниматься дома самолечением. Это усугубило ситуацию.