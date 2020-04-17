В 1945-м было четыре Парада Победы

После решения о переносе из-за коронавируса военного марша по Красной площади с 9 мая на более поздний срок, возник вопрос — а какая другая дата будет достойной? Очевидный пока вариант — 24 июня - в день, когда состоялся Парад в 1945-м. А как он проходил? Об этом «КП» рассказал военный историк Алексей ИСАЕВ.

ОТ БЕРЛИНА ДО ХАРБИНА

- Парад победы в 1945-м был только в Москве? Союзники не устраивали свои парады?

- На самом деле парадов было четыре. Один — 24 июня в Москве. Еще два марша победителей прошли в Берлине, у Бранденбургских ворот - 4 мая и 7 сентября, в них участвовали войска трех стран-союзниц — СССР, США и Великобритании. И еще один парад прошел в китайском Харбине 16 сентября — в честь победы над Японией. Но это все же были уже события другого порядка.

- Кого из союзников пригласили на Парад в Москву?

- В Москве глав государств в июне 1945-го не было. Мы приглашали гостей на уровне военных атташе.

- Сталин решил не звать глав антигитлеровской коалиции?

- Нет. И отношения тогда у СССР с США и Британией уже были довольно натянутыми.

- «Обычные зрители» на Красную площадь пришли?

- Тоже нет. Люди могли посмотреть войска и технику либо на улице Горького (ныне — Тверская, - ред.), либо на Кремлевской набережной. Фильм о параде показали по миру значительно позже.

ЧЬЯ ДАТА И ЧЕЙ СЦЕНАРИЙ

- Как возникла сама дата Парада Победы - 24 июня?

- Сталин принял такое решение 15 мая. Но не на праздничном банкете в Кремле, который он дал в этот день в честь Победы, а в более закрытом режиме. И уже после появилась директива Ставки от 24 мая с детализацией Парада, от начальника Генштаба генерала армии Антонова. Дата 24 июня была выбрана произвольно — просто отсчитали месяц от 24 мая.

- Кто делал сценарий?

- Генерал Павел Артемьев, командующий войсками Московского округа. Он, кстати, готовил и Парад 7 ноября 1941-го. Это было в его юрисдикции.

- Знамя Победы на Парад в 1945-м вынесли?

- Знамя, которое водрузили над рейхстагом, привезли в Москву. Но в директиве Ставки его участие в Параде прямым текстом не обозначалось. Когда стало понятно, что не получится «сделать красиво» — отказались от проноса Знамени победы. Подготовили к проносу немецкие штандарты. В целом на парад это не повлияло.

Всего немецких знамен было около 900. Из них для проноса на параде отобрали 200. Оставшиеся 700 попали в наши музеи. А те 200, которые бросали к подножию Мавзолея, сожглиФото: фотохроника ТАСС.

- А отчего не получилось «сделать красиво»?

- У водрузивших знамя над Рейхстагом Егорова, Кантария и Неустроева не было идеальной строевой подготовки. Неустроев к тому же был ранен. Жуков увидел их на репетиции — и отказался от участия. А без них нести это знамя было бы несправедливо. И было принято компромиссное решение — посадить героев на трибуну у Мавзолея...

И еще понадобились ухищрения со штандартами фронтов.

- Какие ухищрения?

- Они весили более 10 килограммов каждый. И под них сделали специальную сбрую для знаменосцев с подставками, чтобы их можно было нести.

- А кто решил, что гитлеровские штандарты будут бросать к подножью Мавзолея ?

- Такая инициатива пришла из Генштаба. Всего немецких знамен было около 900. Из них для проноса на параде отобрали 200. Оставшиеся 700 попали в наши музеи. А те 200, которые бросали к подножию Мавзолея, сожгли.

С ОГНЕМЕТАМИ, НО БЕЗ САМОЛЕТОВ

- Какая по Красной площади в 1945-м шла техника? Танки, бравшие Берлин?

- Технику взяли из войск Московского военного округа. Потому по Красной площади шли нетипичные машины — вроде огнеметных Т-34. На фронте они были редкостью. А авиация в небо над Москвой вовсе не поднялась. Более двухсот самолетов осталась на аэродромах - из-за ливня и облачности. При том и испытательные авиачасти готовы были участвовать, и дальняя авиация. А, например, новейшие тяжелые танки ИС-3 специально показали союзникам только в Берлине - на Параде в сентябре. Это на союзников произвело впечатление — они стали их побаиваться.

- Как отбирали участников Парада?

- Списки определяли на фронтах. В директиве Ставки от 24 мая было четко указано — сколько и кого. В сводном полку 6 рот пехоты, по роте артиллеристов, танкистов, летчиков и рота сводная — саперы, связисты. Командирами отделений должны были быть средние офицеры. Отбирали отличившихся в боях и имевших боевые ордена. А сводные полки возглавляли командиры отличившихся корпусов.

- На кадрах хроники, кажется, все они были Героями Советского Союза.

- Многие, но не все. А всего в Параде участвовало более 30 тысяч человек

Списки участников парада определяли на фронтахФото: фотохроника ТАСС.

- Были ограничения по росту, возрасту?

- В приказе по войскам 1-го Белорусского фронта от 24 мая рост участника указывался не ниже 176 см и возраст - не старше 30 лет. Но такие идеи возникали на уровне фронтов. Это не регламентировалось в Москве.

- В Параде участвовали иностранцы?

- Были представители Войска Польского, в составе сводного полка 1-го Белорусского фронта. А единственный иностранец во главе колонны — командующий 1-й болгарской армией генерал Владимир Стойчев, во главе сводного полка 3-го Украинского фронта. Они представляли иностранные войска, которые участвовали в борьбе с вермахтом на завершающем этапе войны. Но западных союзников на параде не было.

МУНДИРЫ ОТ «БОЛЬШЕВИЧКИ»

- Где жили участники Парада?

- В казармах Московского военного округа. В самой Москве и в области. В том числе - в Лефортовских казармах.

- Как тысячи фронтовиков восприняли ежедневные строевые тренировки?

- Тренировки были общие. Их отсматривал лично Жуков. Но это же все были в основном молодые люди 20-25 лет. У всех была хорошая физподготовка. Да, не строевая. Но вспомнить эти навыки они могли. Для них это была радость Победы. И это, думаю, брало верх над усталостью.

- У участников парада была культурная программа в Москве?

- Да. их водили в театры, кино. Так было принято. Ведь многие из них попали в Москву впервые. И образ жизни тогда пропагандировался такой - советский человек должен повышать свой уровень культуры.

- Форму для них шили новую?

- Ее действительно пошили специально для парада. Покрой этой формы утвердили заранее. Но одна московская фабрика «Большевичка» все равно с таким большим заказом не могла справиться, помогал весь Союз.

- С погодой не повезло?

- Погода подкачала. Было прохладно — плюс 15. И шел ливень. Его вроде бы не видно на кинохронике во время марша, но все маршалы сильно вымокли. На кадрах видно, что, когда люди стояли в шеренгах — льет дождь. А когда пошел парад — ливень кончился.

- А снимали Парад на трофейную пленку из Германии?

- Я видел разные версии. В том числе, и про трофейную немецкую цветную пленку. Но более вероятно, что кинопленка была лендлизовская, американская. Логично предположить что в таких товарных количествах - а операторов и фотографов было около сотни - цветную пленку нашли именно у союзников. Это более правдоподобно, чем пленка из архивов немецких киностудий.

- Что в тот день на параде играли оркестры?

- Разную музыку. В том числе и «царских времен». Более трех дестяков оркестров играли 36 композиций. Например, «Славься» Глинки и «Старый егерский марш» 18 века. Вообще, тогда традиции возвращались. К тому времени, вернулись, например, золотые погоны. И это укладывается в тенденцию, которая наметилась еще до войны. Перекидывали мостик от дореволюционной истории русской армии к армии советской.

- А Сталин был на репетициях парада?

- Нет таких сведений. Как и нет документальных свидетельств про то, что он скакал — и якобы упал с лошади на репетиции. Отчего и не стал принимать парад верхом. Это все городские легенды.

Парад Победы 1945 года.Кинохроника Парада Победы в 1945 году в Москве

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Риски эпидемии слишком высоки»: Путин объявил о переносе празднования Дня Победы

Коронавирус в этом году спутал планы всей планете, добравшись до самого святого. Владимир Путин на Совете безопасности ответил на вопрос, который волновал миллионы людей - состоятся ли празднования в честь Дня Победы.(подробности)