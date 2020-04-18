"Вставайте с диванов, сдавайте плазму!": супруги из Москвы, переболевшие коронавирусом, рассказали о мизерном количестве доноров

Первое, что сделал москвич Андрей Руднев, вернувшись домой после сдачи донорской плазмы в НИИ Склифосовского, включил компьютер. С соцсетями он раньше не дружил, но тут просто прорвало. Этот пост, который похож на крик души, он набрал за пару минут.

- Пишу по просьбе врачей из Склифа. В ближайшие две недели у нас будет пик заболеваемости. Обращаюсь ко всем, кто переболел коронавирусом. Ваша кровь, вернее плазма, это спасённые жизни! Эта программа работает с 1 апреля. За это время плазму сдали, внимание, 50 человек! Пятьдесят, Карл! Это капля в море. Вставайте с диванов, ваша плазма спасёт жизни, - написал Андрей.

На утро Андрей проснулся знаменитостью: сотни перепостов, лайков и комментариев, не всегда, правда, лестных.

- Люди по-разному реагируют. Для некоторых я плох уже тем, что болел коронавирусом. Это сейчас как клеймо, пожалуй, самая асоциальная болезнь. Но мне не страшно открыто это рассказывать: да мы с женой вылечились от COVID-19, да мы сдали кровь, чтобы наши антитела помогли кому-то выздороветь, - рассказал "Комсомольской правде " Андрей.

На все про все у супругов ушло около двух часов. После процедуры им ещё и заплатили: по пять тысяч рублей каждому.

- Деньги мы отправили на благотворительность. Кому-то они нужнее, - рассказал Андрей.

По его словам, в донорском центре было полно свободных мест.

- Разговорились с врачами и они признались, что плазмы от переболевших коронавирусом остро не хватает. Они готовы в день 200 доноров принять, а по факту 50 человек за 17 дней, - возмутился Андрей.

Москвич и его и жена переболели коронавирусом в лёгкой форме. Заразу действительно привезли из заграницы. 19 марта супруги прилетели в Москву из Франции. Почти дне недели они катались на горных лыжах в Альпах. Первые симптомы появились после возвращения в Москву

- Через день в жены поднялась температура. Скорая у нас взяла мазки. Они пропали на пять дней. А потом все-таки сообщили, что у жены положительный тест на коронавирус, - рассказал Андрей.

Супруги из Москвы, переболевшие коронавирусом, рассказали о мизерном количестве доноровФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Один из анализов нашёл заразу и у Андрея. Почти месяц супруги лечились дома под присмотром врачей телемедицины. Говорят, в их случае болезнь едва ли отличалась от обычной простуды. Но так везёт не всем.

Уже неделю москвич Александр Кутузов находится в реанимации НИИ Склифосовского. Легче ему стало только после переливания плазмы с антителами переболевших коронавирусом. Он признается, сначала не верил в эффективность этого метода.

- В первый раз я написал отказ. Со мной поговорил несколько врачей: убеждали и советовали. Я прислушался и согласился на переливание, - рассказал «КП» Александр. – До процедуры у меня была высокая температура. Через 5 минут после начала переливания врачи решили приостановить процесс и все-таки сбить температуру. Через полтора часа переливание продолжили. Около двух часов медленно капали плазму. Поздно ночью все закончилось. А уже утром мне стало намного лучше. Впервые за долгое время у меня нормальная температура, стало легче дышать.

Напомним, плазму людей переболевших коронавирусом используют для лечения вируса почти во всем мире. В России этот метод применять начали в первых числах апреля.

- Мы первыми в России начали использовать плазму от доноров, переболевших коронавирусной инфекцией. Это аффективный и самое главное безопасный метод лечения COVID-19, - рассказал Александр Костин, заведующий отделением клинической и производственной трансфузиологии и гравитационной хирургии НИИ СП имени Склифосовского. – Сама процедура совершенно безболезненна– это обычный плазмоферез. Никаких побочных реакций нет. Сейчас мы используем плазму примерно от десяти доноров в день. Но этого недостаточно. Необходимо от 200 до 250 доноров в сутки. Только так мы сможем помочь пациентам во всех стационарах Москвы.

ВАЖНО

Если вы переболели коронавирусом, становитесь донором. Позвоните нам по телефонам 8-495-622-81-60 или 8-985-099-92-55.

Тем временем за минувшие сутки в Москве резко увеличилось число заболевших коронавирусом. Список пополнили 2649 человек. Больше половины из них – это молодые люди в возрасте до 45 лет.

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