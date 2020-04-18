Вирусологи не нашли в “немецком Ухане” случаев заражения в супермаркетах, ресторанах и парикмахерских

Надо признать, что борьбу с коронавирусом мы во многом ведем вслепую. У ученых пока нет единого мнения ни о методах лечения, ни о способах профилактики, ни о природе коронавируса. Зачастую мы применяем те или иные меры не на основе научных данных, а опираясь на предположения или прошлый опыт.

Чтобы понять механизм распространения коронавируса немецкие вирусологи провели уникальный эксперимент, используя в качестве лаборатории наиболее пострадавший район Германии - Хайнсберг, входящий в землю Северный Рейн-Вестфалия. Хайнсберг с населением в 250 тысяч человек называют “немецким Уханем”, там было зафиксировано более 1400 случаев заражения, а 46 человека умерли от Covid-19.

С начала апреля в Хайнсберге началось первое кластерное исследование коронавируса. Его осуществляла команда вирусологов Института вирусологии и исследований ВИЧ Университета Бонна при поддержке 40 студентов медиков. Ученые провели эпидемиологические расследования истории заражения 1000 жителей Хайнсберга. Чтобы изучить, как распространялась инфекция они обследовали около 500 домов, а также детские сады, больницы, магазины, рестораны и другие учреждения.

- Нас интересует, как инфекция распространялась в семьях, - говорил перед началом исследования директор Института вирусологии и исследований ВИЧ Университета Бонна профессор Хендрик Стриик перед началом исследования. - Передается ли вирус с помощью мобильных телефонов, пультов от телевизора, дверных ручек или через определенные виды пищи? Могут ли домашние животные распространять SARS-Cov-2? Цель наших исследований - создать научную базу, на основе которой политики смогут принимать обоснованные решения. Возможно, окажется что нынешние суровые меры самоизоляции хороши и их необходимо даже ужесточить. Но не исключено, что они избыточны и мы без ущерба для здоровья граждан можем отказаться от некоторых ограничений.

Для обработки данных понадобятся еще несколько недель или месяцев, но несколько дней назад профессор Хендрик Стриик провел пресс-конференцию, на которой огласил первые результаты.

- Мы пришли к выводу, что нет никакого существенного риска заразиться коронавирусом, когда вы идете в супермаркет, ресторан или парикмахерскую - утверждает Хендрик Стриик. - Мы не нашли ни одного доказанного случая передачи вируса в этих заведениях. Для того, чтобы заразить друг-друга люди должны тесно контактировать между собой продолжительное время. У нас был хороший пример такого рода - это вечеринка лыжников на курорте Ишгль в Австрии. Мы также не смогли обнаружить “живых” вирусов на поверхностях дверных ручек и мобильных телефонов - на основе мазков, которые мы брали, культивировать вирус в лаборатории не удавалось. На наш взгляд вероятность передачи инфекции через контакт с так называемыми загрязненными поверхностями невелика.

Чтобы заразиться вирусом таким путем нужно, чтобы человек перед вами кашлял или чихал прикрывая рот ладонью, затем этой же рукой брался за дверную ручку, сразу после этого за ручку должны схватиться вы и коснуться рукой лица. В противном случае вирус вероятно высыхает и погибает.

Если данные, полученные немецкими вирусологами, будут подтверждены другими исследованиями это означает настоящую революцию! Потому что можно будет отказаться от необоснованных и бессмысленных запретов, которые не только не защищают от коронавируса, но и крайне губительны для экономики и приведут к падению уровня жизни людей.