2020-04-18T19:08:59+03:00
Звезды

Ургант и Собчак случайно запустили моду на китайские шлепки, озолотив простого парня из Питера

Продавец уверяет, что за рекламу от знаменитостей не заплатил ни копейки [фото]
Елена ПЕТРОВА
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Ургант и Собчак случайно запустили моду на китайские шлепки. Фото: www.instagram.com/step.fish/Ургант и Собчак случайно запустили моду на китайские шлепки. Фото: www.instagram.com/step.fish/Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Модницы, посмотревшие выпуск "Осторожно, Собчак!" с шоуменом Александром Гудковым, не могли не обратить внимание на необычные шлепки ведущей в кадре. Розовые рыбины, которые красовались на ногах Ксении, выглядели как аксессуар от космических дизайнеров - и в самом деле, разве может "блондинка в шоколаде" взять и обуть резиновые сланцы с китайского рынка? Оказалось, еще как. А вслед за ней тапки-рыбы расхватали тысячи покупателей, принеся владельцу пошатнувшегося в карантин бизнеса более 1 миллиона выручки всего за неделю (!).

Историю молодого предпринимателя, чей товар стал вирусным в считанные часы, рассказал журнал Forbes. Программист из Санкт-Петербурга Виталий Сотников к продаже тапок пришел случайно. Первую пару он купил в подарок другу, путешествуя по Вьетнаму два года назад. Резиновые чудо-окуни, из разинутых пастей которых торчали пальцы, обошлись Сотникову в 500 рублей. Но когда он вручил их приятелю на день рожденья, остальные гости заявили: "Хотим такие же!".

Так родился небольшой бизнес: Сотников с напарником нашли завод в Китае, договорились о поставках, стали возить в Россию и продавать онлайн. Права, их изделия, которого ради красного словца рекламировали как "просто мягкие тапочки без запаха рыбы, созданные по секретным чертежам Сальвадора Дали", в интернет-магазинах стоили уже 1000, а потом и вовсе 2000 рублей. Тапки продавались без особых рекордов, а с приходом коронавируса и вовсе просели...

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Сегодня день, когда родился человек, начертивший во сне #Рыбашаг.
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- А в конце февраля я неожиданно получил сообщение от менеджера Александра Гудкова, - рассказал Виталий Сотников. - Оказалось, что тот купил себе 17 пар и остался так ими доволен, что попросил передать основателю - скоро компанию ждет сюрприз.

Так забавных рыбин нечаянно прорекламировала Ксения Собчак, а после и Иван Ургант - в эфире Первого канала он, подхватив необычный тренд, подарил телезрителю корзину с шлепками. Такая бесплатная реклама увеличила спрос на товар в 10 раз и спасла от закрытия бизнес программиста. Теперь его планы - выйти на мировой уровень...

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Инструкция от @urgantcom по борьбе со скукой
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ИСТОЧНИК KP.RU

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