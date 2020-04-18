Гагарина выгуляла платье-сетку за 500 тысяч, а Бородина - сумку за 300: оцениваем модные выходы звезд в свет на карантине

Светских выходов у звезд не осталось, поэтому и обновки выгуливать особо некуда. Разве что на телеэфиры.

Вчера Полина Гагарина для эфира в проекте «Голос. Дети» выбрала платье одного из своих любимых дизайнеров Яны Расковаловой. Нежный белый наряд отшит с учетом модных трендов: вышивка, тонкая прозрачная сетка, юбка с воланами. Мы связались с интернет-магазином дизайнера и узнали, что этот наряд есть в наличии и его можно купить.

Полина Гагарина в платье от Яны Расковаловой

«Платье-халат из белой сетки с вышивкой стоит 500 тысяч рублей. Доставка по России возможна только после оплаты», - сообщил нам представитель компании.

Платье, как у Гагариной, продают за полмиллиона рублей

Ксения Бородина работает не только в помещении, но и на свежем воздухе – в «Доме-2» все без перемен. Чтобы не замерзнуть, сидя на «лобном месте» Бородина кутается в пуховики, меняет джинсы и сумочки. Недавно выгуляла вот эту красотку – сумку Chanel модного кремового оттенка. Приобретают звезды их по 300 тысяч рублей.

Бородина с сумочкой за 300 тысяч

Настоящая яркая дива телеведущая Регина Тодоренко на съемки шоу «Маска» нарядилась в модный топ из самой актуальной ткани сезона, дизайнеры называют ее «шоколадной оберткой». Пышные рукава-воланы, откровенный вырез и контрастная ткань юбки – все отшито по последней моде дизайнером Кристиной Лисовец. Золотой топ Регины сшит из эко-кожи. Заказать себе пошив можно по ценам от 12 до 25 тысяч рублей.

Тодоренко в золотом топе

А вот Дана Борисова наряжается в вещи по демократичным ценам. На всех последних телеэфирах вы видели Дану в наряде женщины-кошки. Именно в таких комбинезонах гуляли модели на последних докарантинных показах. Конечно, брендовые вещи стоили в 20 раз дороже, чем у нашей Даны. Но у Борисовой отличная фигурка и ей идет обновка.

Дана Борисова в комбинезоне «женщины-кошки»

«Мой комбинезон женщина-кошка стоит 5300 рублей. Очень удобный!», - рассказала Дана Борисова.