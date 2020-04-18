Чулпан Хаматова — про травлю за роль Зулейхи: «Общество не готово образовываться, это связано с невежеством и агрессией»

Довольно средний с точки зрения художественных достоинств сериал «Зулейха открывает глаза» (Россия 1) вдруг обернулся безумной сварой. Исполнительницу главной роли Чулпан Хаматову и автора одноименного романа Гузель Яхину обвинили во всех смертных грехах — и за искажение истории, и за демонизацию советской власти, и за откровенные фантазии в сценарии. Актриса считает, что все обвинения голословны и зритель сам виноват, что не разбирается в истории и лакирует 30-е. В прямой трансляции инстаграм-аккаунта фонда «Подари жизнь» Хаматова ответила на вопросы зрителей по теме. Первую часть «КП» публиковала три дня назад. Теперь публикуем вторую.

ПРО СТАЛИНА

«Вспоминается, что после показа «Детей Арбата» была обратная реакция: «Да надоели вы со своим Сталиным. Хватит! Мы и так уже все поняли». Но в реальности в обществе десталинизация так и не произошла. Не были очерчены причины, невнятно проговорены факты, не сделаны выводы. Так все и будет тянуться».

ПРО ПЛАТКИ И ТАТАРСТАН

«Что касается нападок из Татарстана, они были предсказуемы. Слишком горячие, в том числе возмущенные, отклики вызвал роман. Нападки на нас сыпались и во время съемок. Покрыта голова, не покрыта голова Зулейхи. У каждого свое представление о том, как было. Я читала много отзывов на книгу. Каждый опирался на свои семейные истории. И, судя по всему, никакого единого канона не было. С приходом советской власти были женщины, которые не сняли платок. Были и те, кто стригли волосы, снимали платки, при этом верили и молились».

ПРО ТРАВЛЮ

«Я не считаю, что эта травля направлена персонально против меня. Скорее, она демонстрирует то, насколько общество не готово образовываться и открывать правду о себе. Есть какая-то закономерность и в допущении агрессивного, хамского тона этих нападок за «осквернение истории». Все перемешано, взаимосвязано, в том числе и невежество — с варварством и агрессией, с неумением подбирать слова для описания своего чувства, нет: выплюнул и пошел дальше. Им невдомек, что не надо тратить время на то, чтобы ранить другого».

ПРО РАСКУЛАЧИВАНИЕ

«Во время съемок был такой случай. Репетировали сцену раскулачивания. Режиссер предложил: я с вещами уезжаю из дома на своей же телеге. Стали с ним спорить. Я читала в мемуарах, что двигались телеги с барахлом, вокруг пешком шли люди. Спорили-спорили. Пришлось Егору Анашкину звонить в местный казанский мемориал. И прекрасная девушка с молодым голосом стала снисходительно меня убеждать, доказывать, что «красногвардейцы — они же не воры и не бандиты!», «никакого мародерства не было вообще!» Она со своей уверенностью была непобедима. У меня волосы встали дыбом. Отчаявшись спорить на морозе, я позвонила Дмитрию Муратову. Так в моей жизни появился замечательный историк Андрей Зубов, который умеет все доказательно разложить по полочкам с конкретными примерами и ссылками».

«Зулейха открывает глаза», Россия 1, понедельник-четверг, 21.20

Трейлер "Зулейха открывает глаза".Первый трейлер многосерийной драмы. Зулейха открывает глаза - экранизация знаменитого одноименного романа Гузель Яхиной.

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