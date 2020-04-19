2020-04-19T11:32:29+03:00
В мире

Кто такой Петрус Шродерус и почему финский тенор-полицейский покорил интернет русской песней

Старший констебль в полиции Оулу оказался профессиональным музыкантом с интересной судьбой
Алексей ВАРЕНОВ
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46-летний Шродерус — профессионал в музыке и службе.46-летний Шродерус — профессионал в музыке и службе.Фото: скриншот с видео
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Многие читатели, посмотрев на нашем сайте мастерское исполнение финским полицейским советской песни «Я люблю тебя, жизнь», не поверили, что Петрус Шродерус действительно старший констебль в полиции Оулу, крупнейшего города на севере Финляндии. В комментариях появились подозрения, что певец в форме — «ряженый», актер, специально нанятый полицией для пропаганды социальной дистанции и самоизоляции на дому.

На самом деле 46-летний Шродерус — профессионал в обеих сферах. Музыкой он увлекается со школы. Провалившись в университет, пошел в полицию, но с хобби не расставался. Его профессиональная карьера певца началась в 2004-м году с победы в конкурсе вокалистов им. финского тенора Тимо Мустакаллио (1929-1984). Петрус был принят в финскую Национальную оперу и провел там 8 лет — 5 лет исполнял сольные партии и 3 года пел в хоре. Но и тогда Петрус совмещал выступления в опере с охраной правопорядка в городе-спутнике финской столицы Эспоо.

«У работы певца и полицейского, — считает тенор-старший констебль, — много общего: у обоих ненормированный рабочий день, приходится постоянно импровизировать, уповая на лучший результат». Летом 2012 года он оставил оперную карьеру и вернулся к работе полицейским в родном городе. Но c вокалом не расстался, давая по несколько десятков концертов в год. Однажды Шродерус выступал перед главой российского МИДа на дипломатическом приеме в Оулу — исполнял арию из оперы «Евгений Онегин» Чайковского. Для Петруса это не проблема — он пять лет изучал русский язык и неплохо на нем говорит.

Песню «Я люблю тебя, жизнь» он выбрал не случайно. По словам полицейского, она полна оптимизма, веры в будущее, которыми он хотел бы поделиться с горожанами. Есть и личные мотивы: песня морально поддерживает самого певца, который переживает недавний развод.

Шродерус поет в нерабочее время, но в форме. Руководство не против — это улучшает имидж полиции. Но проект целиком частный, налогоплательщики не потратили на запись клипа ни цента. В Youtube популярны его рождественская ария, записанная в Домском соборе Оулу и песня о Финляндии, посвященная столетию государства. Но «Я люблю тебя, жизнь» обошла их за два дня — число просмотров приближается к 700 тысячам.

Финский полицейский исполняет "Я люблю тебя, жизнь", чтобы поддержать людей на карантине.

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Клип набрал более 400 тысяч просмотров (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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