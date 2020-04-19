Евгений Мировнов: «Я уже дважды сдал анализ на коронавирус»

Находясь в самоизоляции на даче, Евгений Миронов времени зря не теряет. Он продолжает усердно работать и готовить новые постановки.

Поскольку до карантина ему приходилось общаться с огромным количеством людей, нет ничего удивительного в том, что он проверился на COVID-19. Не говоря о том, что вирус подозревали у его директора театра Марии Ревякиной.

Отвечая на вопросы зрителей (беседа проходила онлайн в социальных сетях Театра Наций), актер признался, что уже соскучился по своим коллегам, с которыми сейчас общается только по скайпу или через Zoom, мечтает всех обнять, если, конечно, это будет разрешено.

- Я сдавал тест на коронавиру дважды. Для самоуспокоения. Результат отрицательный, - сообщил Миронов. - Я это сделал, чтобы быть спокойным за своих близких. Не сомневаюсь, что мир поменяется после эпидемии. Мы сделаем важные выводы. До этого страны пугали друг друга новыми ракетами и новыми самолетами. А сейчас все прячутся по домам не от ракет и самолетов, а от какой-то микроскопической фигни, которую невозможно разглядеть невооруженным глазом. Вообще это очень интересный материла и для кинематографа, и для театра.

Миронов рассказал, что несмотря на то, что театры сейчас закрыты, работы прибавилось в разы, ни один из проектов не остановился, уже сделаны «заготовки» будущих премьер. Новые спектакли начнут выпускать, как только снимут карантин.

Первой премьерой будет постановка «Страсти по Фоме» режиссера Евгения Марчелли. Спектакль по повести Фёдора Достоевского «Село Степанчиково и его обитатели» почти готов, уже было несколько прогонов, но «роды пришлось остановить». Роль Фомы Опискина исполнит Авангард Леонтьев. В спектакле заняты Ольга Волкова, Виталий Кищенко, Анастасия Светлова, Юлия Хлынина и другие.

Режиссер Тимофей Кулябин практически уже собрал спектакль «Разбитый кувшин» Генриха фон Клейста. В этой постановке заняты Ингеборга Дапкунайте и Александр Филиппенко. Режиссер Олег Долин репетирует комедию Мольера «Лекарь поневоле». Продолжаются репетиции спектакля Алвиса Херманиса «Гобачев» с Евгением Мироновым и Чулпан Хаматовой. Готовится постановка «Мастера и Маргариты» в режиссуре всемирно известного канадца Робера Лепажа.

- Тринадцать актеров заняты в этом проекте, мы будем играть по несколько ролей, - рассказал Евгений Миронов. - Первый этап репетиций прошел в Москве прошлым летом. В декабре мы репетировали в Квебеке в театре Лепажа - с декорациями и визуальными эффектами. Но… и я оказался не очень готов, не знал текста, и мои коллеги тоже. У всех в перерыве были свои проекты, спектакли, съемки. Мы продолжили бы репетиции в июне, а в ноябре уже выпустили бы спектакль. Но вмешались известные обстоятельства, поэтому перенесем эту премьеру на следующий год.

Кроме этого, запланирована постановка Тимура Бекмамбетова о Ходже Насреддине с Константином Хабенским в главной роли.

Евгений Миронов дружит с английской актрисой - Хелен Миррен, у которой русские корни по отцу – Василию Петровичу Миронову. По-русски ее имя звучало бы Елена Васильевна Миронова.

- Когда мы встречались в Лондоне, Хелен рассказала мне удивительную историю о своих корнях. Под Калугой было имение то ли ее деда, то ли прадеда, он был царским генералом. И мои предки по линии отца тоже из тех же мест - под Калугой есть деревня Мироновка. Не исключено, что мы с Хелен Миррен родственники. А то, что родственные души по отношению к театру – это совершенно точно.

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