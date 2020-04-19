Врачи называли доступные продукты для укрепления иммунитета, чтобы не заразиться коронавирусом

Список полезных продуктов нам помогу составить нутрициолог (специалист по правильному питанию) Михаил Селин.

Капуста

- По количеству витамина С (который «ответственен» за иммунную защиту организма) квашеная капуста даже превосходит лимоны. А уж если в нее порезать болгарский перец, то лимоны с имбирем здесь даже рядом не стояли. Кроме того, в ней содержится витамин А, кальций, марганец, калий, органические кислоты. Все это делает квашеную капусту просто супер едой, при этом цена ее просто копеечная, – говорит эксперт.

Красный перец

По результатам службы исследований Министерства сельского хозяйства США, одна чашка нарезанного красного перца содержит в два раза больше дневной нормы витамина С. Богата им и брокколи. Один стакан такой капусты обеспечивает суточную норму этого витамина (данные Минздрава США).

Ягоды

Клюква, брусника прекрасно помогают в лечении простудных и вирусных заболеваний, поскольку обладают противовоспалительным и антиоксидантным эффектом.

- Облепиха богата полезными для организма маслами, которые в свою очередь являются поставщиком строительных материалов для мембран наших клеток. Также в этой ягоде огромное количество витаминов: С, В1, В2, РР, К, Р и Е. Содержится здесь и фолиевая кислота, каротин, каротиноиды, железо, бор, марганец, – сообщает Михаил Селин.

Сейчас ягоды можно купить в замороженном виде. Все свои полезные свойства при этом они сохраняют.

Мед

Не забываем о меде (главное, чтобы он был настоящим), который люди традиционно употребляют во время болезней и для их профилактики. Он нормализует пищеварительные процессы, благотворно воздействует на состояние нервной системы. Но не нужно забывать, что мед является сильным аллергеном, поэтому не надо употреблять его больше одной ложки в день.

Зелень

- Можно получить много пользы практически бесплатно – от зелени, которую реально вырастить прямо на своем окне, – продолжает Михаил Селин.

Укроп, петрушка, кинза, шпинат содержат витамины и микроэлементы, улучшающие обмен веществ, очищающие организм от шлаков. Также они повышают уровень гемоглобина и помогают нормализовать давление.

Чеснок

Чеснок – еще один продукт с антибактериальными свойствами. Особенно он полезен в сыром виде. Чем резче у чеснока запах – тем лучше. Рекомендуется съедать два-три зубчика в день.

Приправы

Разные пряности, которые есть в запасах у хозяек, – не хуже имбиря. Очень полезна корица, которая обладает антибактериальными свойствами, а также куркума с противовоспалительными свойствами (она относится, кстати, к семейству имбирных). Гвоздика тоже может защитить организм от инфекций, а острая паприка содержит витамин С, В6, марганец. Смело добавляйте эти приправы в блюда, которые готовите.

Семечки

Витамин Е укрепляет иммунитет, а небольшая порция жареных семечек подсолнуха содержит почти половину его суточной нормы. Также можно погрызть тыквенные семечки. В них содержатся каротиноиды, которые оказывают иммуностимулирующее воздействие.

Информация об исключительной пользе имбиря и лимона во время коронавируса оказалась вымыслом. Но есть и другие способы поддержать свое здоровьеФото: Евгения ГУСЕВА

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья

Эндокринолог, диетолог, к.м.н. Ольга Рождественская считает, что только правильного питания для профилактики коронавируса недостаточно.

- Для поддержания иммунитета нет ничего лучше, чем проветрить помещение, получить солнечные лучи, поддержать свой витамин D. Пока пасмурная погода, можно в любой аптеке купить биологически активные добавки с этим витамином. Также нужно есть жирные сорта рыбы, печень трески, жирные молочные продукты, в которых он содержится. Очень важен полноценный сон. Сейчас при удаленной работе у многих людей график сбит. Они часто не ложатся вовремя спать, и в итоге уровень стресса повышается, что не лучшим образом сказывается на защитных свойствах организма. Еще я бы рекомендовала людям любые кардионагрузки. Делать зарядку, танцевать под музыку, приседать… Кто что может! Обязательно нужно придумывать себе какую-то физическую активность, иначе потом могут быть очень серьезные последствия для здоровья, – говорит врач.

То, что занятия спортом на улице, пробежки пока запрещены, Ольга Рождественская считает правильным. Свежий воздух необходим для здоровья, но в настоящее время такие прогулки повысят риски заражения.

КСТАТИ

Обратная сторона имбиря

О пользе имбиря сказано много. Он улучшает работу желудочно-кишечного тракта, состояние кожи и работу сосудов, выравнивает давление. Но в то же время, по данным научного журнал BMC, чрезмерное употребление имбиря увеличивает риск выкидыша у беременных. Опасно увлекаться этим продуктом и диабетикам. Имбирь может усилить действие лекарств, которые они принимают, и вызвать чрезмерное снижение сахара в крови, сообщает Журнал клинической эндокринологии (International Journal of Endocrinology and Metabolism).

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