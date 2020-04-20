Елизавета II встретит день рождения без подарков и гостей

В сегодняшнем сражении на Британских островах у каждой из двух корон – монаршей и вирусной - есть преимущества и слабости. Пандемия, как известно, особенно беспощадна к пожилым, а Елизавете Второй во вторник исполняется – даже страшно писать - 94 года! Она еще несколько недель назад забаррикадировалась за глубокими рвами и высоченными каменными стенами королевской резиденции в Виндзоре. Пойди прорвись в такую крепость!

НИ ГОСТЕЙ, НИ ПОДАРКОВ

День рождение на сей раз ее величество не празднует. И попросила своих поданных этого тоже не делать в связи с нынешней обстановкой. Отменен традиционный артиллерийский салют, над учреждениями не поднимут государственные флаги.

В Виндзоре не будет никаких торжественных обедов и гостей. Из родственников - только супруг герцог Эдинбургский, которому через полтора месяца исполнится 99 (!) лет. Хотя в прошлом апреле в резиденции собирались все близкие.

Среди них в этот день вместе с именинницей всегда был ее старший сын - принц Чарльз. Однако наследник престола, который тоже давно перешагнул пенсионный порог (ему 72 года), сейчас на самоизоляции в шотландской резиденции Балморал в сотнях миль от Виндзора. Чарльз уже переболел вирусом, но береженого, тем более венценосного, надо беречь.

Число придворных и вообще тех, кто имеет доступ к монаршему телу, тоже из-за пандемии сокращено до сверх минимума. Когда записывали пасхальное приветствие Елизаветы Второй, присутствовал лишь один звукооператор.

Причем его держали в другой комнате. А королева, обращаясь к британцам, снова и снова призывала находиться на расстоянии друг от друга. 21 апреля, утверждают здешние журналисты, не будет и подарков. Разве что традиционный шоколадный торт, который очень любит ее величество. Но и он под вопросом. Как и шампанское, которым в этот день раньше угощали не только всю королевскую рать, но и служителей дворца.

В ГЕРОЯХ - РУССКИЙ ГРАФ

Что делает королева во время самоизоляции?

- У ее величества достаточно дел, - отвечает королевский биограф Роберт Лейсли. – Приемы, вполне понятно, больше не проводятся, однако контактов немало. Теперь они дистанционные, прежде всего, по телефону.

Меж тем, как сообщают газеты, благоверная принца Чарльза Камилла засела за книги. Только что она с большим интересом прочитала роман «Джентльмен в Москве». Эта книга американского писателя Амора Тоулса в нынешней ситуации стала на Британских островах бестселлером. Сюжет такой: некого графа Александра Ростова в 1922 году в советской России за написанное им стихотворение изолировали на тридцать с лишним лет! Коронавирус отдыхает…. Правда, граф сидел в гламурном месте - московском отеле «Метрополь».

БЬЕТ РЕКОРД ЗА РЕКОРДОМ

Четыре раза я видел ее величество невооруженным глазом, но в нынешнем году не удастся. Летние приемы в саду Букингемского дворца, которые проходят трижды весной и летом, из-за коронавируса отменены. Но, судя по телекадрам, Елизавета Вторая в последнее время не очень изменилась.

Разве что стала сильнее сутулиться и ходит еще медленней. Однако глаза, несмотря на очень почтенный возраст, по-прежнему блестят. И улыбается совсем по-молодому.

Ее величество в очередной раз бьет рекорд за рекордом. Никто из монархов не правил Альбионом так долго – 68 лет! Она - самая пожилая в мире женщина, возглавляющая государство. При ней сменилось 14 британских премьер-министров и 13 американских президентов... Но насколько еще хватит ей сил? Ведь смертоносная «корона» косит поданных королевы направо и налево – больше 800 человек в сутки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Вместе мы победим болезнь»: Королева Елизавета Вторая выступила с обращением к нации в связи с коронавирусом

Четырехминутная речь монарха была записана в королевской резиденции в Виндзоре (подробности)