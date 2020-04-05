2020-04-05T23:08:30+03:00
В мире

«Вместе мы победим болезнь»: Королева Елизавета Вторая выступила с обращением к нации в связи с коронавирусом

Четырехминутная речь монарха была записана в королевской резиденции в Виндзоре
Михаил ОЗЕРОВ
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Цель выступления монарха – поднять моральный дух подданныхЦель выступления монарха – поднять моральный дух подданныхФото: REUTERS
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«Я надеюсь, что в последующие годы каждый будет гордиться тем, как он ответил на этот вызов», - заявила королева Великобритании в обращении к нации, которое она сделала вечером в воскресенье.

О предстоящем событии было сообщено почти неделю назад, и Альбион ждал его. Ведь за 68 (!) лет своего правлении Елизавета Вторая лишь трижды выступала со специальным обращением. Первый раз это было в 1991 году в связи с войной в Персидском заливе, второй - шесть лет спустя после трагической гибели принцессы Дианы, и третий - в 2002 году, когда скончалась королева-мать.

Четырехминутная речь монарха была записана в королевской резиденции в Виндзоре. Там Елизавета Вторая, которой в этом месяце исполняется 94 года, находится сейчас вместе с супругом герцогом Эдинбургским. Ему уже 98 (!) лет. Оба в «группе супер риска», и хотя по официальным уверениям, «чувствуют себя хорошо», британцы тревожатся за их здоровье.

Тем более что коронавирусом в прошлом месяце болел их сын принц Чарльз, которому «всего» 71 год. Наследник престола на днях поправился и в пятницу открыл (естественно, по видеосвязи) госпиталь Nightingale на востоке Лондона. Эта больница на четыре тысячи мест – одна из самых вместительных в Европе, однако трудно сказать, когда она заработает на полную мощность. Ведь медперсонала в стране катастрофически не хватает. А по числу погибших за последние сутки Альбион среди лидеров в Европе – скончались более 600 человек.

Во время записи обращения было сделано все, чтобы минимизировать риск заболевания. Снимать разрешили только одному оператору Би-Би-Си, который был облачен в специальный защитный костюм. Все остальные его коллеги должны были оставаться во время съемки в другом помещении.

Цель выступления монарха – поднять моральный дух подданных. «Те, кто придет после нас, скажут, что британцы этого поколения были так же сильны, как и предыдущие. Что они проявляли самодисциплину, не теряли чувство юмора и чувство локтя, характерные для страны», - заявила Елизавета Вторая. И добавила решительным тоном: «Вместе мы победим болезнь».

Королева остается верна своему стилю и вкусу: красивое ярко-зеленое платье, жемчужное ожерелье, большая брошь с камнем в цвет платья... Выглядела очень хорошо во время обращения к нации, которое было козырным ходом властей, надеющихся хоть как-то успокоить британцев.

Обращение королевы Елизаветы II к британскому народу.Елизавета II обратилась к Великобритании в связи с распространением пандемии коронавируса

ИСТОЧНИК KP.RU

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