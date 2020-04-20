Диетолог о сочетаемости продуктов: Молоко с селедкой? Если нравится, то почему бы и нет!

На просторах Интернета ходит огромное количество всевозможных списков «полезных сочетаний продуктов», «вредных сочетаний продуктов», «продуктов, усиливающих друг друга», «продуктов убивающих друг друга» и так далее. Недавно появился и еще один, аюрведический, список несовместимых продуктов. Мы попросили прокомментировать его известного врача-диетолога, эксперта различных телевизионных программ Елену Соломатину.

Наш разговор сразу же пошел по неожиданному для меня сценарию. Вместо того, чтобы начать разбирать предложенную мной таблицу. И объяснять, почему молоко, с которого этот список как раз и начинается, не сочетается ни с чем кроме меда и теплых специй и соответствуют ли действительности утверждения, что рыба не сочетается с яйцом, а свинина с гречкой, Елена Соломатина заявила, что все подобные публикации по поводу сочетаний различных продуктов ненаучны и составляются порой произвольно:

- Нет никаких научных доказательств, которые бы подтвердили, что одни продукты хорошо сочетаются друг с другом, а другие плохо, - заявила Елена Соломатина.

Тем не менее, по словам нашего эксперта, в этой области существует большое количество различных ненаучных теорий, которые популярны и имеют много последователей и поклонников. Например, американский натуропат Герберт Шелтон создал теорию «Раздельного питания», которая как раз и основана на идее совместимости или несовместимости различных продуктов. Шелтон считал, что при правильном питании нельзя комбинировать углеводную пищу с кислой пищей; пищу, богатую белком с пищей, богатой углеводами; два концентрированных белковых продукта; жиры ;с белками; кислые фрукты с белками. И так далее.

Кстати, Шелтон не имел медицинского образования. Специалисты-диетологи, по словам Елены Соломатиной, относятся к раздельному питанию Шелтона крайне скептически. Они считают, что гипотезы, лежащие в основе системы раздельного питания Шелтона, не согласуются с научными данными, что никакого серьёзного теоретического обоснования концепции раздельного питания Шелтона просто не существует.

В свое время, по словам Елены Соломатиной, была популярна и теория, связывавшую диету с группой крови. Сторонники этой теории считали, что предки людей первой крови, вероятно, были охотниками. Поэтому людям с такой группой крови полезна высокобелковая диета, включающая мясо, рыбу, птицу, некоторые овощи и фрукты, а зерновые, бобовые и молочные продукты следует ограничить. Питание людей со второй группы крови основывалось на предположении, что их предки были земледельцами. Но на сегодняшний, по словам Елены Соломатиной, нет ни одного качественного исследования, которое смогло бы подтвердить преимущества диеты по группе крови.

Как утверждает эксперт, наш пищеварительный тракт рассчитан как раз на переваривание смешанной пищи. И все, что мы съедаем, смешивается в единый пищевой комок, который передвигается по желудочно-кишечному тракту. Конечно, в разных его частях этот ком обрабатывается не одинаково, потому что есть участки с повышенной кислотностью, есть участки с щелочной средой, а некоторая пища начинает расщепляться уже во рту и так далее. Так что здоровый человек, по заверению Елены Соломатиной, может есть любые продукты в любой последовательности. Другое дело, что они могут плохо сочетаться по вкусу. Как, допустим, пресловутое молоко с огурцами или с селедкой. Но если вам нравится? То почему бы и нет, можете и сочетать их.

Другое дело, если имеются какие-то заболевания желудка или кишечника, при которых тот или иной продукт не переваривается или вызывает отторжение. Также бывают и определенные индивидуальные особенности работы организма. Например, есть люди, в желудке которых прекрасно окисляются жиры, но плохо окисляются углеводы, а у других жиры окисляются плохо, но хорошо окисляются углеводы и так далее. Соответственно и диета у таких людей должна быть разной.

Бывают случаи, когда в силу генетики усвояемость того или иного продукта может быть нарушена. Например, существуют народы, у которых не вырабатывается фермент, расщепляющий спирт алкогольдегидрогеназа, так что даже капля алкоголя для таких людей может оказаться критичной. Например, таким образом с помощью зеленого змия были уничтожены многие индейские племена. А народы, живущие в той части Азии, где нет пастбищ для коров, например, Япония или Корея, не приспособлены к перевариванию продуктов из молока и мяса. Просто многие поколения их предков ели совсем другую пищу и таким образом сложился генотип людей, у которых почти нет ферментов для усвоения молочных или мясных продуктов. Хорошо известны случаи, когда японцы или китайцы приезжали в США, переходили на типичную американскую еду, прежде всего, фастфуды, и в результате у них начинали развиваться самые разные заболевания. Причем, не только ЖКТ, но и атеросклероз, сердечно-сосудистой системы и так далее. Кстати, это же самое происходит и с коренными жителями Америки. Так что тут скорее, как утверждает наш эксперт, можно говорить о каких-то индивидуальных особенностях переваривания продуктов или их сочетаний, но возводить их в некое общее правило, утверждать, что это какой-то основополагающий принцип, по словам Елены Соломатиной никак нельзя.

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