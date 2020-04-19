Лидия Федосеева-Шукшина требует от Бари Алибасова вернуть ее квартиру, которую он отписал своему помощнику

Недавно 81-летняя актриса Лидия Федосеева-Шукшина призналась, что не живет под одной крышей с мужем, продюсером группы «На-на» Бари Алибасовым. А недавно юристы Шукшиных выяснили неприятную подноготную этого странного брака.

- Бари Алибасов оказался совсем не таким простым, каким хотел казаться, - рассказала «КП» адвокат дочери Лидии Николаевны Ольги Шукшиной Юлия Вербицкая. – По нашим сведениям, он претендовал на интеллектуальные права Василия Шукшина, а также на недвижимость Лидии Николаевны.

Как удалось выяснить юристам, когда в прошлом году Лидия Николаевна Федосеева-Шукшина серьезно заболела, и была не в совсем адекватном состоянии, ее законный супруг Алибасов каким-то образом уговорил ее на сделку. И Федосеева-Шукшина отписала ему свою собственность - квартиру в Новой Москве, а также свою долю на авторские права Василия Шукшина.

В этом году Алибасов рассказал «КП», что под давлением родных актрисы он подписал юридический отказ от интеллектуальных прав писателя в пользу его дочери Марии Шукшиной.

Однако от квартиры, которую он получил от пожилой жены, он отказаться не готов.

Точнее, по его словам, уже это сделать не может, потому что квартиру Шукшиной он уже переписал на своего помощника.

Сейчас Лидия Федосеева-Шукшина направила нотариально заверенную претензию Алибасову, в которой просит в течение определенного срока вернуть ей квартиру.

Представители актрисы полагают, что переоформлена квартира была незаконно.

Защищать права Лидии Федосеевой-Шукшиной взялась известный адвокат Юлия Вербицкая-Линник, которая намерена восстановить ущемленные права вдовы Шукшина.

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