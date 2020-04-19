2020-04-19T15:21:04+03:00
Звезды

Лидия Федосеева-Шукшина требует от Бари Алибасова вернуть ее квартиру, которую он отписал своему помощнику

Представители актрисы полагают, что недвижимость была переоформлена незаконно
Анна ВЕЛИГЖАНИНА
Поделиться:
Комментарии: comments5
Недавно 81-летняя актриса Лидия Федосеева-Шукшина призналась, что не живет под одной крышей с мужем, продюсером группы «На-на» Бари Алибасовым.Недавно 81-летняя актриса Лидия Федосеева-Шукшина призналась, что не живет под одной крышей с мужем, продюсером группы «На-на» Бари Алибасовым.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
Изменить размер текста:

Недавно 81-летняя актриса Лидия Федосеева-Шукшина призналась, что не живет под одной крышей с мужем, продюсером группы «На-на» Бари Алибасовым. А недавно юристы Шукшиных выяснили неприятную подноготную этого странного брака.

- Бари Алибасов оказался совсем не таким простым, каким хотел казаться, - рассказала «КП» адвокат дочери Лидии Николаевны Ольги Шукшиной Юлия Вербицкая. – По нашим сведениям, он претендовал на интеллектуальные права Василия Шукшина, а также на недвижимость Лидии Николаевны.

Как удалось выяснить юристам, когда в прошлом году Лидия Николаевна Федосеева-Шукшина серьезно заболела, и была не в совсем адекватном состоянии, ее законный супруг Алибасов каким-то образом уговорил ее на сделку. И Федосеева-Шукшина отписала ему свою собственность - квартиру в Новой Москве, а также свою долю на авторские права Василия Шукшина.

В этом году Алибасов рассказал «КП», что под давлением родных актрисы он подписал юридический отказ от интеллектуальных прав писателя в пользу его дочери Марии Шукшиной.

Однако от квартиры, которую он получил от пожилой жены, он отказаться не готов.

Точнее, по его словам, уже это сделать не может, потому что квартиру Шукшиной он уже переписал на своего помощника.

Сейчас Лидия Федосеева-Шукшина направила нотариально заверенную претензию Алибасову, в которой просит в течение определенного срока вернуть ей квартиру.

Представители актрисы полагают, что переоформлена квартира была незаконно.

Защищать права Лидии Федосеевой-Шукшиной взялась известный адвокат Юлия Вербицкая-Линник, которая намерена восстановить ущемленные права вдовы Шукшина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Права на творческое наследие Василия Шукшина не достанутся Бари Алибасову

Бари Алибасов сообщил kp.ru, что подписал юридический отказ в пользу дочки писателя Маши Шукшиной (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Бари Алибасов: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Поставки Aurus серийного производства начнутся в марте следующего года
Поставки танка "Армата" в российскую армию начнутся в следующем году
Минпромторг не зафиксировал серьезного изменения цен на продукты в России
Инфекционист рассказал, кто сможет стать донором крови с антителами к коронавирусу
В США прошли массовые митинги против карантина
Орешкин считает, что российская экономика пройдет второй квартал с «негативными цифрами»
Австралия вслед за США требует «независимого расследования» о происхождении коронавируса
Песков сказал, что Путину было непросто принимать решение о переносе Парада Победы
Путин считает естесственным объединение усилий постсоветских республик
В Фонде национального благосостояния на конец года с учетом нынешних трат должно остаться 7 триллионов рублей
В Кремле надеются на выход на плато по коронавирусу на следующей неделе
Больше 270 миллионов рублей выделили на закупку незарегистрированного в России препарата для детей
Леди Гага, Элтон Джон и сотня других звезд дали концерт в поддержку врачей, лечащих коронавирус
У звезды Бродвея ампутировали ногу из-за осложнений от коронавируса
Бессимптомных носителей ученые назвали "вакциной коронавируса"
Ученые подтвердили эффективность медицинских масок после стерилизации
В Иране отменяют часть введенных из-за коронавируса ограничений
Почти 85 процентов новых заболевших коронавирусом в Москве младше 65 лет
Число умерших от коронавируса в России за сутки увеличилось на 48
Синоптики рассказали, когда в Москву придет потепление
В Росстате посчитали число россиян старше 100 лет
В уханьском институте вирусологии ответили на обвинения в создании коронавируса
Трамп сказал, что не видит причин для разногласий с Москвой