Права на творческое наследие Василия Шукшина не достанутся Бари Алибасову

Нынешняя сложная ситуация с коронавирусом стала сплачивать семьи. Так, например, произошло в семье Шукшиных, которых давно раздирали конфликты и противоречия. А сейчас в этой семье на фоне всеобщих тревог наметилось общее примирение и штиль.

Некоторое время назад общественность была взволнована заявлением младшей дочери Василия Шукшина Ольги о том, что в звездной семье не так все просто и нынешний муж ее мамы, (пятый по счету) известный продюсер и шоумен Бари Алибасов преследует вполне корыстные интересы.

Напомним, год назад общественность всколыхнула новость о свадьбе 80-летней вдовы Шукшина Лидии Федосеевой–Шукшиной и скандального продюсера «На-на» Бари Алибасова. Бракосочетание этой пары обросло всевозможными догадками. В прошлом году отравление Алибасова «Кротом» вызвало еще больший переполох, чем его свадьба. Младшая дочь законной супруги продюсера Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга говорила, что вся эта история с отравлением крайне негативно сказалась на здоровье ее мамы. «Отравление, вероятно, было, но вокруг него Бари Каримович устроил непонятное шоу. И мама мне говорила, что его кот, который якобы терялся, кода Бари был в реанимации, на самом деле никуда не пропадал, - рассказывала Ольга. – Мама даже спросила: «Бари, зачем ты обманываешь людей?».

В прошлом году Ольга Шукшина и сама стала ньюсмейкером - сделала громкое заявление о том, что она требует развода мамы и Алибасова. Ольга утверждала, что он порочит доброе имя Василия Шукшина.

- Бари фотографируется на могиле папы (Василия Шукшин) с мамой, пиарится за счет фамилии моего отца, - сказала Ольга Шукшина в интервью «Комсомолке». - Алибасов в интервью постоянно подчеркивает, что он маме напоминает Шукшина. Как можно сравнивать несравнимое?! Что меня особенно волнует: мама слаба, и если, не дай бог, что случится, Алибасов останется законным вдовцом и наследником. У Шукшина большое творческое наследие. Какая-то доля авторских прав Василия Макаровича может перейти от мамы к Алибасову (как наследнику первой очереди). Я хочу защитить честное имя Василия Макаровича. Страшно подумать, что может случиться с его творческим наследием, если оно окажется у посторонних людей!».

Переживания за наследство возникли не на пустом месте.

Адвокат Сергей Жорин высказался журналистам, что конфликт между Бари и родней Лидии Николаевны начался после того, как они узнали о том, что актриса написала завещание в пользу Алибасова.

- Родные Федосеевой-Шукшиной ополчились на Бари Каримовича, узнав, что Лидия Николаевна написала завещание, - рассказывал адвокат продюсера «На-на» Сергей Жорин. – Но на самом деле, лишь ничтожную часть Лидия Николаевна завещала Бари Каримовичу!

По некоторым данным, эта «ничтожная часть» составляла квартиру в «Новой Москве», а также авторские права на творческое наследие Василия Шукшина. А это приличные авторские отчисления с переизданий книг Шукшина, использования его сценариев для постановок. В среднем наследники получают по сто тысяч ежемесячно авторских отчислений Василия Макаровича.

Родня потребовала, чтобы Алибасов при жизни Лидии Николаевны добровольно отказался от своих притязаний на творческое наследие Василия Шукшина. Продюсер долго раздумывал. А вот сегодня сообщил kp.ru, что до начала карантина он согласился и подписал юридические бумаги об отказе от своей доли в наследстве (в частичности, от владения интеллектуальными правами Василия Шукшина) в пользу Марии Шукшиной (старшей дочери писателя).

«Ко мне не может быть никаких претензий»

- Я не настаивал, чтобы Лида включила меня в завещание. Она это делала по собственной воле, – сказал сегодня kp.ru Бари Алибасов. – Лида говорила мне буквально пару дней назад о том, что недавно нотариус к ней приходил, что-то по завещанию она хотела переделать. Но я чего-то так невнимательно слушал, что она мне рассказала. Да, видимо, новое завещание она решила оформить. Но я в это не вникаю.

- Вас она указывает в новом завещании?

- Не спрашивал. Мне от нее ничего не нужно.

Сейчас из-за этого вируса мы с ней отдельно живем.

Она жила у себя в квартире на улице Бочкова. Я туда к ней приходил. Потом она хотела остаться здесь со мной жить, в моей квартире. И мы уже решили переехать ко мне. Но не успели. Из-за вируса это невозможно - никаких контактов.

- Ее дочки были уверены, что вы не просто так повели в загс 80-летнюю Лидию Николаевну, а чтобы претендовать на ее квартиру и на авторские права Василия Шукшина?

- Нет. Я даже подписал как раз накануне карантина бумагу, по которой все возможные права передаю Маше Шукшиной (актриса и старшая дочь Василия Шукшина. – Ред.).

В письменном виде документ оформили, что я отказываюсь от доли в наследстве в пользу Маши.

Какие-то бумаги, подготовленные юристами, я подписал, чтобы все права передать Маше.

Сделал это для того, чтобы все успокоились. И чтоб семья жила спокойно. И сейчас все примирились.

- И чтобы к вам не было претензий?

- Да. Ко мне нет претензий. Лида, ее жизнь – это и есть моя собственность.

А после того как умрем, будет глубоко до фени все, что будет тут происходить – мы этого все равно не увидим.

- Верите в загробную жизнь?

- Нет. Умер, похоронили и все.

- А почему права передали Марии, а не Ольге, младшей дочке Шукшина и Лидии Николаевны?

- А Ольги и не было здесь, она была в Египте. Перед началом карантина она приехала, и сейчас дома с Лидой они вместе. Как она приехала – я сразу оттуда уехал. А до этого часто бывал у Лиды. Жил то там, то здесь. Здесь у меня дела, студия. Мы с Лидой по телефону каждый день общаемся. По телефону вирус не передается.

- Если б вы до начала эпидемии были с ней вместе в одной квартире, то так бы и оставались вместе! Люди семьями сидят дома.

- Так вирус-то все-таки передается! И все больше людей, которые заражены. Значит, это все надо жестче – чтобы никакого общения ни с кем.

- Я к тому, что если б вы изначально с Лидией Николаевной жили бы в одной квартире, то…

- …то бы уже заразились!

Поскольку все-таки так неожиданно возник этот вирус – то, как говорится, знал бы где соломку подстелить.

Как идет, так и идет. Бог уж с этим...

Будем дожидаться, когда спадет. Это же не будет вечно.

Думаю, через неделю схлынет эта ситуация.

- Сейчас страх короновируса у вас есть?

- Нет. Потому что пока я с ним не сталкивался (улыбается).

Нет, паники у меня нет. Просто не известно, как долго это все протянется. Вот это беспокоит, конечно.

Если до лета – то это ужасно, я не знаю, как мы выдержим это все. Пока настроен оптимистично – все равно эта зараза пройдет.

Уже мы все концерты отменили – что теперь делать. Просто сидеть дома. У меня полная изоляциям. Смотрю телевизор.

Мне это непривычно. Ну, пока нормально. Пока у нас никаких ни мероприятий, ни работы, ни общения никакого.

Только вот телевизор у меня.

Тяжело. А ведь было у нас столько работы и вот как… Отменили все концерты. Представляете, у нас гигантский тур группы «На-на» был запланирован по стране, а все отменилось.

- Переносится?

- Вряд ли переносится. Заново надо будет все делать.

Кошмар-кошмар! Конечно, большие убытки. Концертов, наверное, 80 отменилось!

- Это примерно сколько убытков?

- Я никогда не занимался бухгалтерией концертной. Директор мой знает. Но это большие деньги.

- Вы ранее говорили, что предчувствовали, что кризис будет.

- Я говорил о финансовом кризисе, а то, что происходит с вирусом – для меня это все, конечно, неожиданно. Более того, впервые в жизни такая ситуация.

Никогда даже не предполагал, что такое может быть. Что остановится всё! Вся деятельность человеческая практически приостановлена!

Одно дело рубль падает, а другое дело – всеобщий карантин, остановлена вся деятельность людей на таком гигантской площади, практически на всей планете.

Это гигантский урон. И я думаю, что потом не один год придется выходить из этого состояния землянам.

Ведь остановилось почти все – промышленность, производство, культура. Ужас! Не предполагал, что такое может быть. Мне даже в качестве фантазии такое в голову не приходило.

- Это похлеще, чем ваш «Крот»?

- Ну да. Это же столько людей заразились, ужас.

Сейчас, говорят, Лещенко получше стало, прошел кризис. Надеюсь, все у него будет хорошо. Нет, я с ним последнее время не контактировал.

Вообще болезнь-то лечится. Но, тем не менее, так масштабно приостановили жизнь на планете.

- За продуктами выходите?

- Нет. Вот сижу и думаю – как сходить в магазин? Вы не знаете – магазины тоже закрылись все или есть все-таки какая-то еда? Купить мне надо еду. Надо искать магазин.

- Сейчас советуют по интернету заказывать с доставкой на дом.

- Я это не знаю… Но сейчас буду искать еду.

- А заранее не закупались гречкой?

- Почему гречку? Я гречку не ем. У меня в морозильнике всякие пельмени, полуфабрикаты.

Сварил и все. Вообще не думал, что надо закупаться. Что такой кошмар будет.

- У вас вроде бы была домработница?

- Была и есть. Сказали, прекратить общение – все общение и прекратил. Да, и с помощницей тоже. Она тоже сидит у себя дома.

- Значит, вы послушный человек!

- Да. Куда деваться.

Все отменилось. Речь не только о концертах, ведь активная деятельность была - костюмы, репетиции, работа в студии. Все остановилось, всё!

- А студия же у вас рядом в том же подъезде…

- Но все равно говорят, что лучше не общаться. Мало ли кто может быть носителем этого вируса. Говорят, надо прекратить любые формы общения. И я только дома сижу, больше ничего. Как бы не одичать. Сидеть постоянно в четырех стенах одному – страшновато. Как тюрьма.

Говорят, даже на улицу не выходить, ни в лифт, ни в коридор. Везде может оказаться эта зараза.

Советуют все протирать. Вот ходить только и впереди все протирать. Всё, что сначала потрогаешь, протереть.

- У вас есть спирт?

- Водка есть, слава богу.

- Она не действует, нужен спирт. Ее разве что внутрь для профилактики!

- (смеется). Не знаю просто, что и делать (печально). Я дома сижу и никакого живого общения, это тяжело.

- Сейчас завещание оформляют многие.

- Завещание я написал еще несколько лет назад. Все лежит готово. Все завещал сыну.

КСТАТИ

Вдова Шукшина написала новое завещание

Как нам стало известно, недавно Лидия Федосеева-Шукшина вызвала к себе домой нотариуса, чтобы переделать завещание. Из него она вычеркнула, как того просили дочки, Бари Алибасова.

Мы позвонили Лидии Николаевне проверить эти сведения.

- Лидия Николаевна, говорят, к вам недавно нотариус домой приходил. Вы оформили завещание?

- Да, я оформила завещание, естественно.

- Например, ваша квартира, в которой вы сейчас живете и жили с Шукшиным, завещана Бари Алибасову?

- Нет. У Бари есть своя квартира. А мою эту квартиру я сейчас завещаю моему внуку, сыну Ольги (Ольга Шукшина, младшая дочка. – Ред.). Оля сейчас со мной живет.

Ничего материального Бари не достанется. Только духовное. Моя жизнь ему отдана (смеется). Не знаю, как другие, а я ему доверяю.

А так я все отдала детям и внукам своим, и счастлива.

- А ведь есть еще авторские права Василия Шукшина…

- Да, есть, естественно.

- А они кому достанутся?

- Вы очень много хотите знать. Больше ничего не скажу. Пожелайте мне здоровья, и все.

- Скажите, а внучку свою простили, которая продала вашу питерскую квартиру?

- Да.

- Как вы спасаетесь от коронавируса?

- Я дома сижу. Мне не привыкать. Вообще я давно дома сижу, почти год. Я себя хорошо чувствую. Я просто времена ложусь в больницу, у меня сердечные бывают приступы, и с ногами проблемы. У меня болят суставы.

По квартире я хорошо хожу. Но я боюсь выходить на улицу, что вдруг упаду. Мне всегда нужно за кого-то цепляться.

Сейчас из-за вируса нельзя. А я и до этого боялась выходить на улицу. И вспоминаю, как Люся Гурченко вышла куда-то там по делу, упала, и у нее потом осложнения начались, которые плохо закончились. Поэтому я берегусь.

Сейчас я вызвала к себе дочку Олю. Она в Египте последнее время живет. Я ее вызвала к себе, чтобы она мне помогла. Ну, мне и Бари помогает, естественно. Но сейчас он тоже сидит дома, в своей квартире. И ко мне прийти не может.

Оля приехала, успела до карантина, и сейчас со мной, слава Богу. Всем передаю - будьте здоровы, дай бог всем всего доброго!

МНЕНИЕ ЮРИСТА

Адвокат: «Интеллектуальные права останутся в семье Шукшиных»

- На самом деле Ольга Шукшина волновалась не напрасно, - рассказала «КП» адвокат Ольги Шукшиной Юлия Вербицкая. – Раз продюсер супруг, то является и наследником первой очереди, в связи с чем интеллектуальные права на творчество Василия Макаровича Шукшина в определенной части могут достаться Алибасову. Или, что еще абсурднее, его наследникам, например скандальному сыну продюсера Бари Алибасову – младшему.

Действительно, в состав наследства входят все имущественные права, включая исключительные права на интеллектуальную собственность: книги, издательства, фильмы Василия Макаровича, и даже его не изданные мемуары, над которыми сейчас работает Лидия Николаевна. И, если говорить простым языком, любой из правообладателей может выдвинуть любые условия. Например, запретить постановки в театре, трансляцию фильмов и видеоматериалов, повторные издание литературных произведений. По этой причине, абсолютно недопустимой является ситуация, когда интеллектуальные права на наследие В. Шукшина (не важно, полностью или в части), выйдут за пределы семьи писателя. Особую опасность представляют наследники, мягко говоря, не являющиеся поклонниками творчества великого писателя, а являющиеся поклонниками денег и пиара.

Однако, хочу отметить, что Лидией Николаевной, предприняты все необходимые меры. Наследство Василия Шукшина останется только в пределах его семьи и фамилии».

Младшая дочь писателя, Ольга Шукшина, довольна подобным развитием ситуации. Именно она является защитницей не только интеллектуальный прав, но и имени своего отца, в том числе ведет борьбу с рядом фондов, присвоивших его имя.