Московский аспирант обеспечил халатами медиков Орска

Нынешняя ситуация с коронавирусом обнажила человеческие качества. Пока одни наживаются на продаже имбиря и антисептиков, другие творят добро и помогают людям. Московский аспирант Джемал Узоян купил на свои деньги и отправил в больницы своего родного Орска несколько коробок с медицинскими защитными халатами.

С Джемалом пообщалась наш корреспондент.

- Джемал, как восприняли врачи Орска твою помощь?

- Обрадовались, конечно. Я сам уехал из Орска давно, но связь с городом поддерживаю и с врачебным сообществом хорошо знаком, потому что проходил в местных больницах часть практики и интернатуру по общей хирургии. Когда все началось, я понял, что в стороне не могу остаться. Поэтому купил и выслал коробки защитных халатов отцу, а он развез их по трем городским больницам. Я сам не ожидал, что это дело приобретет такую огласку. Люди очень обрадовались, делали кучу перепостов в соцсетях, а потом - стали организовывать благотворительные акции, раздавать маски друг другу на безвозмездной основе. Это здорово, когда твое дело повлекло за собой другие добрые дела.

- Расскажи немножко о себе, кто ты, откуда такой взялся.

- Я из Орска, стать врачом решил еще в детстве: у моей бабушки были трофические язвы на ногах, я ей очень сочувствовал и пообещал, что когда вырасту, то обязательно вылечу ее. Потом, перед самым окончанием школы сам попал в травматологическое отделение местной больницы с переломом пястной кости. Вдохновился, увидев работу врачей, понял, что хочу быть травматологом. С отличием закончил Оренбургский мединститут и решил продолжить обучение в столице.

Поступок Джемала Узояна запустил в городе вереницу добрых дел и благотворительных акцийФото: Личный архив

- Сейчас ты ведешь прием в травмпункте Домодедово. Как нынешняя ситуация повлияла на количество пациентов?

- В целом, количество пациентов уменьшилось процентов на двадцать, но зато чаще, чем обычно, люди обращаются с травмами, специфичными для строительных работ: падают со стремянок, травмируются молотками и режущими инструментами. Видимо, это связано с тем, что на время самоизоляции жители переехали на дачи и там активно занимаются ремонтом.

К сожалению, не уменьшается процент детского травматизма. Недавно на ночном дежурстве пришлось доставать у ребенка из носа детальку «Лего»: родители, вынужденные работать из дома, не уследили за гиперактивным малышом.

- Знаю, что ты проходишь практику в центральной клинической больнице Святителя Алексия. Как там обстоят дела?

- Плановые операции отменены, проводим только экстренные, но все равно нагрузка большая: по три-четыре операции в день. Больница у нас очень хорошая, недавно начали заниматься трехмерным моделированием для лечения пациентов с гонартрозом – хронической болезнью коленного сустава.

- Что посоветуешь людям в нынешней ситуации?

- Мы должны помочь медикам нашей страны. Нужно помнить, что COVID-19 – очень агрессивный, он быстро распространяется и поражает людей с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом. Поэтому наша помощь медикам - это оставаться дома, соблюдать простые меры гигиены и дезинфекции. А еще - беречь себя и близких. Всем нам очень нужно выиграть время, постараться не заболеть, пока не создана вакцина или эффективное лекарство.