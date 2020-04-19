2020-04-19T21:09:08+03:00
Экономика

Российские врачи получат из Китая почти 2 млн защитных костюмов от коронавируса

Другие страны экспорт медицинского снаряжения в Россию прекратили
Владимир НИКОЛАЕВ
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Многие страны прекратили поставлять нам средства защиты и медтехнику против коронавирусаМногие страны прекратили поставлять нам средства защиты и медтехнику против коронавирусаФото: Иван МАКЕЕВ
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Китай поставил нам уже 300 тыс защитных костюмов, до конца апреля ожидаются еще 1,6 млн. - об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Он выступал в эфире программы "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале «Россия-1».

Ранее «Комсомолка» писала о нехватке защитных средств для медиков — в результате врачи заражаются сами и заражают пациентов и других врачей. В условиях дефицита медики подмосковной скорой помощи, например, даже используют одноразовые строительные комбинезоны.

Без китайской помощи России пришлось бы очень тяжело, говорит министр. Многие страны прекратили поставлять нам средства защиты и медтехнику против коронавируса.

"Нам перестали поставлять, также, как и мы ограничили или, точнее, запретили, поставку по средствам индивидуальной защиты, медицинской техники, которая требуется для борьбы с коронавирусом. И конечно же, мы относимся к этому с пониманием", - пояснил министр.

Впрочем, в России есть и свое производство, уточнил он. «До конца месяца планируется выйти на производство 25 тыс. в сутки», - сказал Мантуров. Эти костюмы производятся из акваспана, который поставляется в том числе из Белоруссии.

"Это многослойный материал с полимером, с покрытием. Но в них тяжело просто работать длительное время, потому что они не дышат", - уточнил министр.

А вот импортные поставки комплектующих для аппаратов искусственной вентиляции легких не прекратились — это оборудование производится в Екатеринбурге.

Собянин на встрече с китайскими медэкспертами.В рамках встречи Собянин отметил, что международный опыт очень важен в борьбе с коронавирусной инфекцией

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ИСТОЧНИК KP.RU

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