Канадский дантист убил 17 человек

Случай поистине загадочный. 51-летний Габриэль Вортман, которого можно увидеть на видео в ютубе рекламирующим свои стоматологические услуги, мужчина с располагающим, добрым лицом врача, на протяжении двенадцати часов убивал, обрядившись в форму офицера RCMP (Канадская королевская конная полиция), и разъезжая на автомобиле, который является точной копией машин RCMP.

Все началось в ночь с субботы на воскресенье в деревушке неподалеку от Галифакса, и закончилось на следующий день в ста километрах от нее, на бензозаправке, где Вортмана застрелила полиция. Случайная свидетельница видела, что автомобиль Вортмана окружало примерно сорок полицейских, один был на крыше с автоматом, дуло которого было направлено вниз, упиралось в автомобильный люк.

В операции по его поимке были задействованы даже вертолеты.

Пока полиция ничего не говорит о мотивах убийцы. Неизвестно были ли как-то связаны между собой жертвы. Одна из них — учитель младших классов, другая — медсестра, среди убитых также две семейных пары. Погибла и офицер полиции Хейди Стивенсон, мать двоих детей-подростков. Получил ранение полицейский-мужчина.

Одной из жертв стрелка стала офицер полиции Хейди СтивенсонФото: facebook.com

Про Вортмана рассказывают, что он со школьных лет мечтал стать полицейским, увлекался реставрацией старых полицейских автомобилей, которые покупал на аукционах, коллекционировал разные полицейские атрибуты. Его дом напоминал «храм RCMP”, говорят бывавшие там.

В 2014 году о Габриэль Вортман попал в репортажи СМИ. Его хвалили за то, что он подарил зубные протезы женщине, которая потеряла зубы во время лечения онкологического заболевания. «Мне было ее очень жаль, - сказал тогда Вортман CTV News. - Есть много путей как получить протезы, но именно те, кому они так нужны, не могут этого сделать».

По словам соседей, доктор был миллионером. Он владел клиникой и двумя или тремя большими домами. Однако, рассказывают, у мужчины были проблемы с алкоголем. С середины марта его клиника не работала в связи с карантином.

Полиция не знает пока мотивов убийцы, но считает, что преступление было спланированным. Полагают, что поначалу у убийцы были цели, а потом он стрелял уже в кого попало, некоторые из жертв даже не были с ним знакомы.

Люди, которые знали Вортмана с юности, говорят, что шокированы. Одноклассники и однокурсники вспоминают его как «прекрасного друга», «человека с большим сердцем», «отзывчивого», «улыбчивого». Упоминают также, что не все относились к нему хорошо в школе и университете, некоторые насмехались, потому что он немножко был как будто не в своей тарелке. Однако, говорят, он был последним, о ком можно было бы подумать как о массовом убийце.

Клиентка его клиники поведала журналистам, что Вортман работал вместе со своей гражданской женой, и их отношения выглядели благополучными. «Они поддразнивали друг друга, выглядели счастливыми… Вортман был странненький, но по-хорошему. Мы с ним болтали как будто были знакомы всю жизнь».