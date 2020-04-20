2020-04-20T11:22:43+03:00
Звезды

"Приезжайте к нам в Сибирь, москвичи, кормить будем": поклонники пожалели оставшихся без денег Рыбина и Сенчукову

Звезды девяностых объявили, что у них осталась последняя тысяча рублей
Елена ПЕТРОВА
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Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин переживают не лучшие времена.Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин переживают не лучшие времена.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин переживают не лучшие времена. А артистов, некогда собиравших стадионы на незатейливых хитах "Если б было море пива" и "Доктор Петров", закончились деньги.

В светлый праздник Пасхи, когда звезды шоу-бизнеса мерились в Инстаграме, у кого яйца круче, Сенчукова опубликовала фото мужа за столом с очень скромным угощеньем: сушеная вобла, два яйца, соль да перец.

- Осталась 1000, - объявила певица, скрасив грустное сообщение смеющимся смайликом.

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Осталась 1000
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Поклонники отреагировали незамедлительно, засыпав пару предложениями о помощи. "Бросайте номер карты, скинемся! У меня лучшие годы жизни связаны с вашим творчеством","Приезжайте к нам в Сибирь, москвичи, мы вас кормить будем", "Давайте я куплю у вас что-нибудь", "Хотите, я вам одолжу", - наперебой пишут комментаторы.

Впрочем, нашлись и те, кто осудил звезд за транжирство и порадовался - мол, сейчас на своей шкуре прочувствуете, как живет обычный народ. "Неделю назад заявляли, что у вас на карте 31 тысяча - куда за неделю все спустили? Хватит людей смешить!", "У меня последние 150 рублей, можно я тоже номер карты оставлю?", - возмущаются редкие подписчики.

Впервые о проблемах с деньгами Рыбин и Сенчукова рассказали неделю назад в эфире ток-шоу "Звезды сошлись". Артисты пожаловались, что из-за отмены концертов остались без средств к существованию.

- У меня осталась 31 тысяча рублей. Мы чайники, которые не позаботились о подушке безопасности, - развел руками Виктор Рыбин. - У меня хобби, которое жрет все деньги. Теплоход мой все сожрал. Пока в долги не влезли. На хлеб хватит.

По словам солиста "Дюны" его положение подорвал зал единоборств, который он строил в подмосковном Долгопрудном. Из-за кризиса 2008 года стройка заморозилась, семья влезла в кредиты и потом еще долго расплачивалась с долгами.

- Чтобы как-то помочь, родственники прислали нам четыре ящика тушенки, - признался тогда артист.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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