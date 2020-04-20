Зачем российский истребитель подлетел на 8 метров к американскому? «Хотел проверить - в маске ли он!»

Что-то в последнее время пилоты США после встречи с нашими самолетами в международном воздушном пространстве стали слишком часто нервничать и жаловаться «папе» в Пентагоне. За минувшие 6 дней такое случилось дважды. И каждый раз американцы скулили из-за того, что российский самолет «слишком близко» подходил к их истребителям. Видимо, во избежание недоразумения и неоправданных обвинений со стороны военного ведомства США пилот российского истребителя МиГ-31 снял на видео свою встречу с F-16 (кадры уже появились на YouTube-канале). На кадрах видно, как наш самолет приближается к американскому, а наш летчик приветствует коллегу, дружественно помахав ему рукой и показав большой палец. После этого F-16 отошел от истребителя России (который, кстати, сопровождал стратегический бомбардировщик Ту-95МС), а вскоре и появилось плаксивое и уже почти ритуальное заявление американской стороны об опасном якобы сближении.

Пилот МиГ-31 приблизился к американскому истребителю.

«МиГ-31 контролирует соблюдение установленной Минздравом безопасной дистанции буржуином и наличие у него маски», — с ехидцей написал в комментарии автор видео. И тут же получил отклик: «Классно подлетел, играючи, как к стоящему!».

Это было над Средиземным морем.

А несколькими днями ранее Шестой флот ВМС США сообщил, что российский истребитель Су-35 пролетел в 25 футах (то есть менее чем в 8 метрах), от американского патрульного самолета P-8A Poseidon.

Командование Шестого флота тут же выпустило слезный пресс-релиз:

«Мы определили эту встречу как небезопасную, поскольку Су-35 осуществил маневр на высокой скорости кверху брюхом на расстоянии 25 футов непосредственно впереди осуществлявшего миссию (американского) самолета, в результате чего пилоты и экипаж подверглись риску».

Экипаж американского самолета пожаловался на волну турбулентности и на то, что «действия российского экипажа были безответственными».

Минобороны России уже, наверное, устало втемяшивать лицемерно паникующим американцам, что все полеты ВКС России происходили и происходят в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, в том числе и с соблюдением безопасной дистанции между самолетами. Наши спецы оценивают жалобы американцев как «капризный блеф», в котором больше «политизированного раздражения, нежели профессионального смысла».