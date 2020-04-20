СК России защитит учителей от троллинга и пранков во время дистанционных уроков

Следственный комитет (СК) России и Министерство просвещения сообщили о новой проблеме школьного образования, которая появилась буквально на днях. Все чаще в сети стали появляться видеоролики о дистанционном обучении, в которых демонстрируются кадры издевательств - так называемых "пранков" в отношении педагогов и преподавателей.

Отдельные подростки намеренно занимаются троллингом учителей, другие эти издевательства собирают по сети, делают из них ролики и извлекают выгоду. В сети фиксируются случаи, когда к школьному классу добавляются случайные посетители - взрослые хулиганы, которые срывают уроки.

- Введенная форма дистанционного обучения — это единственно возможный и правильный на данный момент подход к освоению образовательной программы. Тем не менее демонстрируемое в видеороликах недостойное, оскорбительное поведение подростков является не только проявлением неуважения к педагогам и сверстникам. Действия таких «горе-авторов» препятствуют учебному процессу и свидетельствуют об отсутствии должного родительского контроля и неисполнении обязанностей по воспитанию своих детей, - заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Представитель ведомства отметила, что еще большее недоумение вызывают подобные неэтичные и даже противоправные действия со стороны некоторых взрослых пользователей сети Интернет, которые, казалось бы, должны понимать сложность нынешней ситуации и необходимость помогать детям и педагогам или, как минимум, не мешать им.

- Важно помнить о том, что такие действия не только отрицательно отражаются на качестве образовательного процесса, но и могут повлечь предусмотренную законом ответственность, а при отдельных квалифицирующих признаках такие действия могут привести и к уголовно-правовым последствиям, - подчеркнула Петренко.

Следственный комитет России во взаимодействии с Министерством просвещения Российской Федерации намерен отслеживать в рамках осуществляемого мониторинга подобные деструктивные материалы для установления всех причастных к их распространению лиц и последующей правовой оценки их действий на предмет наличия признаков уголовно наказуемого деяния.