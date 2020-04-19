В России начнут сносить здания, которые недопустимо воздействуют на соседний участок

19 Апр 2020 2020-04-19T21:41:17+03:00

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Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников рассказал о проекте поправок в Гражданский кодекс, который предусматривает снос зданий и построек в том случае, если они оказывают недопустимое воздействие на соседний участок.

«Согласно проекту, собственнику запрещено возводить здания или сооружения, в отношении которых очевидно, что их существование повлечет недопустимое воздействие на соседний земельный участок», - рассказал депутат в интервью «Российской газете».

Крашенинников сообщил, что появятся правила, которые будут регламентировать соседские отношения, и на их основе будет вырабатываться судебная практика. По его словам, соседи вправе требовать, чтобы владелец соседнего участка своими действиями не изменял притока света на их земельный участок, «если это выходит за разумные пределы».

Он утонил, что регламентированы даже такие детали, как право собирать плоды дерева, которые упали на соседний участок. Согласно проекту, такое право, по умолчанию, имеет собственник того участка, на который упали плоды.

Напомним, ранее Росреестр разъяснил, что делать, если сосед по даче захватил вашу землю и как решать садовые «споры вокруг забора».

ИСТОЧНИК KP.RU