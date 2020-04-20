2020-04-20T14:28:58+03:00
Политика

Совещание Владимира Путина по ситуации с коронавирусом 20 апреля: онлайн-трансляция

Президент обсуждает с экспертами санитарно-эпидемиологическую обстановку в России [видеотрансляция]
Юлия САЛЬНИКОВА
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Совещание пройдет вновь в видеоформатеСовещание пройдет вновь в видеоформатеФото: REUTERS
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Президент Владимир Путин проводит 20 апреля совещание по санитарно-эпидемиологической обстановке в России. На повестке дня эффективность мер борьбы с коронавирусом.

Путин обсуждает с врачами коронавирус.Владимир Путин проводит совещание с экспертами по коронавирусу - инфекционистами и вирусологами

В России до конца апреля действует режим самоизоляции. В отдельных регионах усилили меры борьбы с заболеванием - введен пропускной режим, приостановлена работа предприятий за исключением социально значимых. Насколько принятые меры действенны, в Кремле планировали оценить на этой неделе. От этого зависит принятие новых мер.

Совещание вновь проходит в видеоформате. На связь с президентом выйдут вице-премьера Татьяна Голикова, мэр Москвы Сергей Собянин, а также руководители ведущих больниц, где спасают жизни зараженных коронавирусом. Как сообщает ТАСС, запланировано выступление вирусологов и инфекционистов.

Сайт kp.ru ведет онлайн-трансляцию совещания Владимира Путина.

Ранее президент провел совещание по поддержке бизнеса и строительной отрасли. Он предложил расширить список отраслей, пострадавших от пандемии, инициировал новый кредитный продукт для бизнеса, отсрочку от уплаты налогов и страховых взносов, одобрил введение ипотеки в 6,5 процентов для покупки нового жилья.

Распространение коронавируса в мире: Хроника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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