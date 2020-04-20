2020-04-20T13:35:42+03:00
Экономика

Наплыв иностранных безработных парализует российские службы занятости

Эксперт объяснил, почему идея приравнять в социальных правах мигрантов к россиянам нереальна
Владимир НИКОЛАЕВ
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Идея законодательно приравнять иностранных работников к россиянам для того, чтобы они могли на равных получать пособия по безработице, нереальна.Идея законодательно приравнять иностранных работников к россиянам для того, чтобы они могли на равных получать пособия по безработице, нереальна.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Идея законодательно приравнять иностранных работников к россиянам для того, чтобы они могли на равных получать пособия по безработице, нереальна. Так оценил предложение Агентства стратегических инициатив (АСИ) проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

- Менять законодательство для того, чтобы подстроиться под временную ситуацию, неправильно, - сказал Сафонов «КП». - Но даже если и выпустить некий документ, то как он будет выполняться на практике? Службы занятости уже сейчас работают на пределе, оформляя документы для получения пособия российским безработным. Если туда будут обращаться еще и потерявшие работу мигранты, то они не выдержат такого наплыва, их работа будет парализована. Потому что автоматическая система учета безработных предусматривает российские формы документов, а документы иностранцев отличаются — значит, их придется обрабатывать вручную.

Кроме того, не исключены возможности злоупотреблений.

- Многие мигранты работают без оформления либо у частных лиц по гражданско-правовым договорам, которые нигде не учитываются, - сказал Сафонов. — В этих случаях их никак не отследить, если они придут за пособием.

При этом эксперт считает, что помощь попавшим в трудную ситуацию мигрантам оказывать все-таки нужно.

Многие мигранты работают без оформления либо у частных лиц по гражданско-правовым договорам, которые нигде не учитываются. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Многие мигранты работают без оформления либо у частных лиц по гражданско-правовым договорам, которые нигде не учитываются.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Лучше это делать через диаспоры или религиозные организации, например мечети, - предложил Сафонов. - Там точнее понимают реальную картину, кто нуждается в поддержке, а кто нет. И выделять не деньги, а гуманитарную помощь в натуральном виде — продукты, одежду. Еще одна проблема — лишившимся работы мигрантам нечем будет платить за жилье. В этом случае власти на местах могли бы им предоставлять недорогие гостиницы или оплачивать пребывание в хостелах, чтобы люди не оказались на улице.

Ранее АСИ обратилось к премьеру Михаилу Мишустину с предложением на законодательном уровне приравнять потерявших работу мигрантов к россиянам - на время оказания поддержки работникам организаций в связи с коронавирусом. Авторы предложения опираются на опыт Португалии, которая на время борьбы с коронавирусом и его экономическими последствиями приравняла в социальных правах 580 тыс. мигрантов к гражданам страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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