В АСИ предложили приравнять мигрантов к гражданам России для получения пособий

20 Апр 2020 2020-04-20T07:21:47+03:00

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Премьер-министра Михаила Мишустина просят приравнять мигрантов к гражданам России для получения пособий. Такие меры поддержки в условиях пандемии коронавируса предлагают принять в Агентстве стратегических инициатив (АСИ).

- На время оказания поддержки работникам организаций [предлагается] приравнять мигрантов к гражданам Российской Федерации для получения пособия по безработице (и ряда других льгот и выплат) и мер в области поддержки занятости, - сказано в тексте письма премьеру от гендиректора агентства Светланы Чупшевой. Текст приводит ТАСС.

Еще одно предложение касается переподготовки кадров. Глава агентства допускает, что в связи с пандемией и кризисом, возникшем на фоне распространения болезни, возникнет кризис и в отдельных отраслях экономики. Например, может возникнуть потребность в новых кадрах обслуживания IT-инфраструктуры. В АСИ предлагают начать подготовку мигрантов по этому направлению.

- Для этого возможно запустить перераспределение средств нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости".

В правительстве ранее заявили о принятии новых мер по поддержке отдельных отраслей экономики, речь идет о сферах, наиболее пострадавших от пандемии: 2,6 миллиарда рублей направят на поддержку туризма, спорта и общепита.

ИСТОЧНИК KP.RU