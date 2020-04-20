Дарья Асламова – о дочке, которая помогает лечить больных коронавирусом: Первое боевое крещение моей Сони

«ХОРОШО ХОТЬ НЕ В ПАМПЕРСАХ РАБОТАЕМ!»

Весь день как на иголках. Дозвонилась до дочери в больницу только в восемь вечера.

- Ты жива?!

- Жива, мамуль, только очень устала, - голос тусклый, но держится бодрячком. – Ты не волнуйся за меня. Здесь очень строго с техникой безопасности. Защитный костюм полностью закрывает все живое. Перчаток надевается аж три штуки. Первые – обычные, так называемые «смотровые». Вторые – хирургические (их нельзя случайно проколоть иглой). А третьи меняются в обычном режиме – от пациента к пациенту.

Надпись с именем на спине.Фото: Личный архив героя публикации

Самое главное – положить маску на лицо так, чтобы не запотело стекло, и хоть что-то было видно. Есть еще для этого специальная жидкость. Но за четыре часа неизбежно ухудшается видимость, становится жарко и начинается одышка, когда переворачиваешь пациентов. И я как-то неудачно маску надела и натерла мозоль на носу. Потом нас выпускают: снимаешь костюм, полощешь руки в антисептическом растворе после каждого снятого элемента одежды, а после еще и обтираешь спиртом лицо, шею и руки. И зачем я взяла полный чемодан косметики?!

- А я тебя предупреждала! – не могу удержаться от колкости.

- Выходишь из «грязной зоны», и у тебя есть четыре часа поесть и даже поспать: в комнатах отдыха стоят кровати со свежим бельем. Больница вообще великолепная и совершенно новая, - ее открыли как инфекционную всего пару недель назад (речь идет об инфекционной больнице в Измайлово. – Ред.). Прекрасная аппаратура. Все есть для пациентов. После отдыха снова в реанимацию. И так 24 часа. Хорошо, что не в памперсах работаем. Просто повезло.

Соня после смены с мозолью на носу.Фото: Личный архив героя публикации

«ДУМАЛА БУДУТ СТАРИЧКИ, НО ЛЕЖАТ МОЛОДЫЕ…»

- А с работой ты освоилась?

- Ну, мыть и обрабатывать пациентов я и так умею. Уколы тоже. У нас коллектив замечательный. Все друг друга поддерживают. Опытные медсестры мне все показывают и разъясняют. Я уже научилась санировать трубу, чтоб тебе проще понять.

- Это что значит?!

- У пациентов, которые лежат на ИВЛ, нужно отсасывать специальным прибором мокроту из легких.

Сербское посольство прислало помощь.Фото: Личный архив героя публикации

- А какой у них возраст?

- В основном, от 45 до 55. Половина без сознания. Даже странно, что такие еще молодые. Я думала, в основном, будут старички. Так что я страшно рада, что живу не с тобой сейчас, чтоб не заразить.

Кормят нас очень хорошо. А тут еще братья-сербы подсуетились. Сербское посольство всякие «вкусняшки» посылает в реанимацию. Какой-то грек прислал греческие питы (лепешки с начинкой). Люди такие добрые!

В голодные студенческие годы Соня, учась в медицинском университете имени Пирогова, подрабатывала моделью.Фото: Личный архив героя публикации

- А у тебя все люди добрые.

- Конечно! А злых почти нет. Мамуль, можно я посплю? А то еще вся ночь впереди. Я ж как солдат. Где меня положишь, там я и сплю.

Сербское посольство всякие «вкусняшки» посылает в реанимацию.Фото: Личный архив героя публикации

- Как вы лодку назовете, так она и поплывет. Вот назвала тебя Соней, так ты даже весь первый год жизни проспала. Никогда не плакала и только сердилась, когда я тебя будила, чтобы накормить.

В ответ слышу сонное:

- Я справлюсь, мам! Чмоки-чмоки.

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