Дарья Асламова: Я дико переживаю, моя дочь добровольно пошла медсестрой в реанимацию к больным коронавирусом

Пришла с работы. Глаза горят. Вся сияет.

- Почему так рано? - спрашиваю дочь. - Почему рука перевязана?

- Ты, мамулечка, только не бойся.

Очень плохое начало разговора.

- Рука перевязана, потому что я кровь сдавала на анализы. Я, в общем, добровольцем решила пойти в больницу для коронавирусных. В нашем кардиоцентре плановые операции практически прекратились, а в больницах нехватка людей. Ну, мы с товарищами решили сами...

- Так вы же в пятницу ходили. Вас не взяли, им кардиологи не нужны.

- Зато у них медсестер не хватает. У меня же диплом медсестры есть.

- Да ты же никогда не работала медсестрой!

- А им в реанимации не важно. Главное, что навыки есть. Они сказали: ребята, здесь, как на фронте. Это прекрасно, что вы врачи. Но на фронте медсестра - главный человек. Мы вас сразу в бой бросим, за неделю обучитесь. Сейчас каждый человек на счету.

Ушла на фронт. Медсестрой. В Страстную пятницу. Моя маленькая, миленькая, наивная девочка. Вчера паковала огромный чемодан с кучей тряпок и горой косметики.Фото: Личный архив героя публикации

- А почему в реанимацию?! Можно ведь работать медсестрой в отделении. Там меньше опасность.

- Можно. Но я хочу на передовую! Понимаешь? Мы сейчас неделю будем все анализы сдавать, проходить технику безопасности, а со следующего понедельника - в бой!

Я начинаю рыдать без остановки.

- А я думала, ты мной гордиться будешь, - обиженно говорит дочь. - Я так волновалась сегодня, а вдруг меня не возьмут? Главное, чтобы все анализы были хорошие.

- А может, все-таки не возьмут? - с надеждой говорю я.

Дочь мрачнеет.

- Да я быстро обучусь. И не волнуйся, там защитные костюмы, все по правилам.

- А ты видела, какие у медперсонала пролежни на лице?! Ты же так гордишься своим хорошеньким личиком.

- Ничего, пройдет, - отмахивается дочь. Ее глаза блуждают где-то там, далеко. Она мысленно уже в отделении.

- Ты крестик свой возьми, - всхлипываю я.

- Да хочешь, даже иконки возьму. Ну, чего ты плачешь? Разве ты меня спрашиваешь, когда едешь на войну? Я с четырех лет всем отвечала на вопрос: где мама? Мама на войне. Я хочу доказать, что я истинная дочь своей матери.

- Не надо ничего доказывать! У меня своя жизнь, у тебя своя.

Дальше - невозможно.

- Мам, я же с ночной смены. А после - целый день работы. Можно я посплю? У нас целая неделя впереди, чтобы ругаться.

Дочь добровольно пошла медсестрой в реанимацию к больным коронавирусомФото: Личный архив героя публикации

***

Ушла на фронт. Медсестрой. В Страстную пятницу. Моя маленькая, миленькая, наивная девочка. Вчера паковала огромный чемодан с кучей тряпок и горой косметики.

- Да кто ж это все увидит под скафандром и маской? - спрашиваю я.

- Но ведь весна уже, - радостно говорит дочь. – И потом: это же на два месяца. Весь медперсонал селят в гостиницу прямо рядом с госпиталем, чтоб мы никого из близких случайно не заразили, чтобы время на дорогу не тратили. Ты не переживай, мамусик!

«Мамусик» смотрит на все эти сборы тоскливыми, как у брошенной собаки, глазами.

- А как же Пасха? – растерянно говорю я. – Мы же всегда вместе праздновали. Вас же в понедельник хотели забрать.

- Людей не хватает. Госпиталь в Измайлово только в начале апреля открыли. Завтра у меня уже первые сутки в реанимации.

- Как?! – в ужасе спрашиваю я. – Ты же ничего не умеешь!

- Научусь. Я же врач.

Она волочет чемодан к выходу, а я все думаю, что надо сказать какие-то важные слова. А их нет.

- А кто же будет красить яйца на Пасху? - растерянно спрашиваю я.

- О, вот тебе задание, чтоб не скучала. Научишься, наконец, красить яйца. Ты у меня уже большая. Пока, мамусик!

Ушла. Позвонила через час. Она взяла пять помад, три тона для лица, но забыла все документы для отдела кадров. Вернулась. И тут я уже зарыдала и сказала все, что полагается:

- Благословляю тебя, дочь моя! На святое дело идешь!

- Да, на борьбу с ковидлом. (Так врачи между собой называют коронавирус.)

А я вдруг вспомнила, как она в седьмом классе решила стать врачом. Жертвой ее медицинской практики стал огромный плюшевый медведь. Каждый день она делала ему уколы. (Вскоре это пригодилось. Я серьезно заболела, а после медведя она отлично научилась делать уколы уже мне.) Бедный плюшевый зверь разбух от воды и закончил свои дни в мусорке. "Первопроходец! - грустно сказала тогда Соня. - Он не зря прожил свою жизнь".

Продолжение следует.

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