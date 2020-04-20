Исинбаева, Ромашина и Вяльбе зажгли на каратине

Мы уже не раз писали, как спортсмены во время самоизоляции поддерживают форму. Многие из них даже показали читателям kp.ru комплексы упражнений, которые подойдут не только профессионалам, но и обычным людям. Но каждый день отжиматься и прыгать по квартире надоедает. И звезды, котором явно не хватает соревновательной борьбы, добавили драйва.

Светлана Ромашина

Пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина показала в ванной фрагмент настоящей программы. Пропустить такое выступление нельзя! А помогала ей выступить в дуэте ее дочка, которой скоро будет 2,5 годика. Напомним, что синхронистка замужем за известным яхтсменом Николаем Захаровым. Ждем выступлений под парусами.

svetlanaromashina Пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина показала в ванной фрагмент настоящей программы.

Но пока Светлана у себя в Инстаграме рекламирует другое выступление. «Дорогие друзья! В понедельник в 20.00 мы проведём совместный эфир с @ermak_dmitri ! Дмитрий Ермак-актер театра и кино. Ведущий артист жанра мюзикла. Лауреат высшей национальной театральной премии «Золотая Маска» за главную роль в мюзикле «Призрак Оперы»!»

Елена Исинбаева

Непобедимая Елена Исинбаева еще недавно демонстрировала сложнейшие упражнения на своем участке. Но, похоже, ей это занятие несколько наскучило, и она решила сменить имидж. Исинбаева покрасила волосы в синий цвет, причем ей в этом тоже помогала ее дочка.

«Дочь видимо будет связана с творческой работой... Благо у меня густые волосы, можно дергать и целый день чесать, лицо уже сжалось от нанесения и снятия макияжа... Ну, ничего, главное ребёнок доволен и имеет возможность воплотить своё творческое видение в реальность... Ну а я, безотказная модель. Всем позитива!», - написала Исинбаева.

elenavalbe А как проходит ваша самоизоляция?

Елена Вяльбе

Но круче всех зажгла наша главная лыжница, глава Ассоциации лыжных видов спорта Елена Вяльбе. Она вместе со своей семьей станцевала заводной танец, в котором главной звездой выступила ее 6-летняя дочь Варвара. Вяльбе подписала видео: «А как проходит ваша самоизоляция?»

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В условиях всеобщего карантина многие спортсмены делают упражнения вместе с подписчиками (подробности)