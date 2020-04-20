2020-04-20T13:40:53+03:00
Спорт

Исинбаева, Ромашина и Вяльбе зажгли на каратине

Звезды спорта не скучают в самоизоляции и меняют свой имидж
Сергей КИРИЛЛОВ
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Исинбаева покрасила волосы в синий цвет, причем ей в этом тоже помогала ее дочка.Исинбаева покрасила волосы в синий цвет, причем ей в этом тоже помогала ее дочка.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Мы уже не раз писали, как спортсмены во время самоизоляции поддерживают форму. Многие из них даже показали читателям kp.ru комплексы упражнений, которые подойдут не только профессионалам, но и обычным людям. Но каждый день отжиматься и прыгать по квартире надоедает. И звезды, котором явно не хватает соревновательной борьбы, добавили драйва.

Светлана Ромашина

Пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина показала в ванной фрагмент настоящей программы. Пропустить такое выступление нельзя! А помогала ей выступить в дуэте ее дочка, которой скоро будет 2,5 годика. Напомним, что синхронистка замужем за известным яхтсменом Николаем Захаровым. Ждем выступлений под парусами.

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Пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина показала в ванной фрагмент настоящей программы.
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Но пока Светлана у себя в Инстаграме рекламирует другое выступление. «Дорогие друзья! В понедельник в 20.00 мы проведём совместный эфир с @ermak_dmitri ! Дмитрий Ермак-актер театра и кино. Ведущий артист жанра мюзикла. Лауреат высшей национальной театральной премии «Золотая Маска» за главную роль в мюзикле «Призрак Оперы»!»

Елена Исинбаева

Непобедимая Елена Исинбаева еще недавно демонстрировала сложнейшие упражнения на своем участке. Но, похоже, ей это занятие несколько наскучило, и она решила сменить имидж. Исинбаева покрасила волосы в синий цвет, причем ей в этом тоже помогала ее дочка.

«Дочь видимо будет связана с творческой работой... Благо у меня густые волосы, можно дергать и целый день чесать, лицо уже сжалось от нанесения и снятия макияжа... Ну, ничего, главное ребёнок доволен и имеет возможность воплотить своё творческое видение в реальность... Ну а я, безотказная модель. Всем позитива!», - написала Исинбаева.

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А как проходит ваша самоизоляция?
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Елена Вяльбе

Но круче всех зажгла наша главная лыжница, глава Ассоциации лыжных видов спорта Елена Вяльбе. Она вместе со своей семьей станцевала заводной танец, в котором главной звездой выступила ее 6-летняя дочь Варвара. Вяльбе подписала видео: «А как проходит ваша самоизоляция?»

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ИСТОЧНИК KP.RU

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