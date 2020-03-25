2020-03-25T19:23:10+03:00
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Дарья Клишина тренируется дома: глаз не оторвать!

В условиях всеобщего карантина многие спортсмены делают упражнения вместе с подписчиками [видео]
Сергей КИРИЛЛОВ
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Российская легкоатлетка Дарья Клишина.Российская легкоатлетка Дарья Клишина.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Вслед за пловчихой Юлией Ефимовой к движению «Тренируйся дома», присоединилась и прыгунья в длину Дарья Клишина. Спортсменка, живущая в США, выставила в Instagram комплекс домашних упражнений, которые она проводит у себя в комнате во время всеобщего карантина.

«Вот и пришло время тренировок дома. А вы покажете мне какие-нибудь продуктивные упражнения в домашних условиях? Наиболее понравившееся я попробую повторить в следующем видео. Не забудьте меня отметить!» – написала 29-летняя легкоатлетка.

Тут же спортсменка опубликовала еще один пост.

«Первый пост, посвящённый фактам обо мне:

1.Мой любимый европейский город — Рим.

2.Мой личный рекорд прыжка с места 3.05 м.

3.Изначально меня хотели назвать Марией.

4.Первый город, в который я выехала на соревнования, был Москва.

5.Мой личный рекорд в жиме лёжа только 40 кг. Давайте искать наши совпадения».

А уже через день, когда объявили что Олимпиада в Токио переносится на год, Дарья написала:

«Ничто не может изменить наши цели, мы встретимся снова в Токио 2021».

Напомним, что Дарья Клишина была единственной легкоатлеткой, кто выступал на Олимпиаде-2016 от России. Остальных наших представителей Королевы спорта в Рио не пустили из-за допингового скандала.

Домашняя тренировка от Дарьи Клишиной.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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