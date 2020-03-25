Дарья Клишина тренируется дома: глаз не оторвать!
Вслед за пловчихой Юлией Ефимовой к движению «Тренируйся дома», присоединилась и прыгунья в длину Дарья Клишина. Спортсменка, живущая в США, выставила в Instagram комплекс домашних упражнений, которые она проводит у себя в комнате во время всеобщего карантина.
«Вот и пришло время тренировок дома. А вы покажете мне какие-нибудь продуктивные упражнения в домашних условиях? Наиболее понравившееся я попробую повторить в следующем видео. Не забудьте меня отметить!» – написала 29-летняя легкоатлетка.
Тут же спортсменка опубликовала еще один пост.
«Первый пост, посвящённый фактам обо мне:
1.Мой любимый европейский город — Рим.
2.Мой личный рекорд прыжка с места 3.05 м.
3.Изначально меня хотели назвать Марией.
4.Первый город, в который я выехала на соревнования, был Москва.
5.Мой личный рекорд в жиме лёжа только 40 кг. Давайте искать наши совпадения».
А уже через день, когда объявили что Олимпиада в Токио переносится на год, Дарья написала:
«Ничто не может изменить наши цели, мы встретимся снова в Токио 2021».
Напомним, что Дарья Клишина была единственной легкоатлеткой, кто выступал на Олимпиаде-2016 от России. Остальных наших представителей Королевы спорта в Рио не пустили из-за допингового скандала.
Домашняя тренировка от Дарьи Клишиной.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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