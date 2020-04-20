2020-04-20T18:25:59+03:00
Общество

Изоизоляция: "Комсомолка" и Вася Ложкин подвели итоги конкурса

Известный российский художник и блогер Вася Ложкин и «Комсомольская правда» выбрали самых креативных жителей страны во флешмобе "Изоизоляция"
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Известный российский художник и блогер Вася Ложкин и «Комсомольская правда» выбрали самых креативных жителей страны во флешмобе "Изоизоляция". Фото: Гавриил Григоров/ТАССИзвестный российский художник и блогер Вася Ложкин и «Комсомольская правда» выбрали самых креативных жителей страны во флешмобе "Изоизоляция". Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
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Суть конкурса заключалась в том, что любой может попробовать повторить изображение знаменитых картин. Участники выложили более 200 работ, десятки тысяч лайков участников выбирали победителей.

— Вот закончился наш совместный с «Комсомольской правдой» конкурс веселых картинок на тему работ Васи Ложкина #ВасяЛожкинКП Было очень круто и я не ожидал, что будет ТАК много. Соответственно, выбрать кого-то победителем - задача весьма не простая. Я бы сказал - очень сложная. И все же надо назвать победителей. Сделать выбор. И он такой. Мы решили сделать не одно первое место, а сразу три.

пишет в своем посте на Facebook Ваcя Ложкин.

Участники конкураса, занявшие сразу три первых места.

Участники конкураса, занявшие сразу три первых места.

Участники конкураса, занявшие сразу три первых места.

Участники конкураса, занявшие сразу три первых места.

Участники конкураса, занявшие сразу три первых места.

Участники конкураса, занявшие сразу три первых места.

Кроме того, мы выбрали 7 участников, которые получат футболки и подарки от «Комсомольской правды» и #lozhkinmag www.lozhkinmag.ru как победители в номинации «Приз зрительских симпатий».

Победители в номинации «Приз зрительских симпатий».

Победители в номинации «Приз зрительских симпатий».

Победители в номинации «Приз зрительских симпатий». Фото: Facebook

Победители в номинации «Приз зрительских симпатий».Фото: Facebook

Победители в номинации «Приз зрительских симпатий». Фото: Facebook

Победители в номинации «Приз зрительских симпатий».Фото: Facebook

Победители в номинации «Приз зрительских симпатий». Фото: Facebook

Победители в номинации «Приз зрительских симпатий».Фото: Facebook

Победители в номинации «Приз зрительских симпатий». Фото: Facebook

Победители в номинации «Приз зрительских симпатий».Фото: Facebook

Победители в номинации «Приз зрительских симпатий». Фото: Facebook

Победители в номинации «Приз зрительских симпатий».Фото: Facebook

Победители в номинации «Приз зрительских симпатий». Фото: Facebook

Победители в номинации «Приз зрительских симпатий».Фото: Facebook

Одна из участниц выиграла и главный, и дополнительный приз, так как работы были разные и очень креативные!

Победители в номинации «Приз зрительских симпатий». Фото: Facebook

Победители в номинации «Приз зрительских симпатий».Фото: Facebook

Не унывайте, участвуйте в конкурсах, будьте здоровы!

ИСТОЧНИК KP.RU

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