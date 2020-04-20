Вымирающее Поволжье: почему люди бегут с великой русской реки

Россия продолжает терять население. За 2017-2019 годы число жителей уменьшилось в 59 регионах страны, в 26 — выросло, показало исследование, проведенное «РИА Новости».

Больше всего население сократилось в северных регионах страны, Сибири, Поволжье и на Дальнем Востоке. Главные аутсайдеры: Магаданская область (-3,7%), Еврейская автономная область (-3,6%) и Коми (-3,5%). Самая большая естественная убыль отмечена в Саратовской области (-34,9 тысяч человек), Кемеровской области (-35,8 тысяч человек) и в Алтайском крае (-28,9 тысяч).

Среди регионов, где население выросло, первую строчку рейтинга занимает Ингушетия (рост на 5,5%), за ней идет Севастополь (на 4,8%) и Ленинградская область (на 4,7%). Правда, в Севастополе и Ленинградской области население выросло вовсе не за счет естественного прироста, а за счет притока мигрантов. Кроме того, увеличилось население в Чечне (на 4,5%), в Тюменской области (на 4%) и в Московской области (на 3,6%).

- На национальных окраинах - Северный Кавказ, Тыва рождаемость всегда была выше, чем смертность. Что касается русских областей: естественный прирост традиционно был выше в восточных регионах страны, начиная от Урала, и особенно в Сибири и на Дальнем Востоке, чем в европейской России, - рассказал «Комсомолке» демограф Владимир Тимаков.

Сейчас численность населения в регионах определяется в первую очередь миграцией, замечает Тимаков. Большинство переселенцев — люди молодые. Они не просто переезжают, но и рожают на новом месте детей.

- Например, Новгородская и Псковская области — это традиционные аутсайдеры по рождаемости на протяжении последних четырех десятилетий. И это вовсе не потому, что псковская или новгородская семья имеет меньше детей, чем петербургская или московская, а потому, что из Новгорода и Пскова очень большая доля молодежи приезжает на заработки в Санкт-Петербург, Ленинградскую область, Москву, оседает там и рожает детей, - объясняет Владимир Тимаков.

Демограф Владимир Тимаков.Фото: YouTube

По словам эксперта, три фактора являются для мигрантов определяющими. Первый: люди устремляются в мегаполисы, потому что там выше заработки. Второй: люди выбирают для проживания регионы с менее жесткой и холодной зимой. Это мировая тенденция. В южных штатах Америки растет население, в Финляндии в южных регионах растет, во Франции и в России тоже. Не случайно, прирост населения отмечен в Крыму, Калининградской области, Краснодарском крае. И, наконец, третий фактор: привлекательны регионы, связанные с разработкой высокорентабельных месторождений. Например, Тюмень, Ямал.

- В Поволжье нет таких мегаполисов, как Москва и Петербург, чтобы массово притягивать мигрантов. Нефть там добывается не в таких больших количествах и месторождения давно уже разработаны. Да и климат не такой мягкий, как в нашей юго-западной зоне. В Поволжье всегда было преимущественно аграрное заселение, а сейчас в сельском хозяйстве уже не требуется так много людей. Волга - это удобная транспортная артерия, это плюс, но гораздо менее значительный по сравнению с 19-20 веками. Полностью Поволжье, конечно, не опустеет, там есть крупные города, и они развиваются, но тем не менее отток населения в Москву, Краснодар, Тюмень будет продолжаться, - говорит Тимаков.

По мнению эксперта, за 2020 год население России сократится еще сильнее, причем это будет наблюдаться практически во всех регионах.

- Из-за карантина миграционный поток естественную убыль населения уже не перекроет. К тому же, если пандемия затянется, люди будут откладывать рождение детей. В этом случае в 2021 году мы будем наблюдать еще больший демографический провал, - считает Тимаков.