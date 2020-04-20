Самый быстрый конькобежец планеты Павел Кулижников стал волонтером: Готов бежать и помогать кому угодно

- Павел, поздравляем вас с днем рождения.

- Спасибо!

- Встречаете его на боевом волонтерском посту? Где вы помогаете ветеранам?

- Мы в Коломне помогали. Получилось так случайно. Нас спросили, не хотим ли мы помочь. Мы помогли. Ничего такого сверхъестественного мы не делали, чтобы об этом даже говорить. Но мы помогали уже довольно давно.

russianskating Маска на месте, перчатки на месте - все меры предосторожности соблюдены. Это самая быстрая доставка продуктов в мире! Павел Кулижников помог развезти продукты пенсионерам. За кадром - Татьяна Каранникова, которая вместе с Павлом поработала волонтером #коньки #teamrussia #covid19 #коронавирус #коломна #коломнакатит

- Если человек другому хоть раз поможет, уже хорошо.

- Понятно. Не всех просят просто. Я думаю, у нас много людей, которых, если бы попросили, они бы так же помогли, как и я. Потому что сидим, ничего не делаем. Лишний раз выйти из дома, что-нибудь сделать, помочь – уже будет прекрасно.

- Сделать доброе дело, а заодно и размяться, для поддержания формы?

- Я форму дома поддерживаю – велосипед, штанга, все есть.

- Но ведь конькобежцы весной обычно отдыхают после сезона?

- Хочется, организм требует. У нас период отдыха, еще можно не тренироваться, но желательно хотя бы что-то делать, чтобы потом легче было входить в тренировочный процесс. Так что мы поддерживаем форму.

- Конечно, планов никаких нет – когда начнутся сборы?

- Сейчас весь мир и вся Россия ждет, когда и что будет. Никто ничего не знает.

- Скажите, в Коломне сейчас жесткие ограничения?

- Я не знаю – не выхожу. Из окна смотришь – на улице людей меньше, мне кажется. Проходят, с собаками гуляют, но людей меньше.

- Теперь для передвижения по Московской области нужны пропуска. Наверное, в вашу сторону многие из Москвы едут, Коломна – это дачное направление.

- У меня тоже есть и дача, и дом. Но пока лучше не ездить, оставаться дома. Максимум – до магазина хожу. Все как положено. Я не хочу заразить кого-то. Потому что я это переживу как-то, но не хочу, чтобы родители мои…

- Вы с родителями вместе сейчас?

- Нет. Они живут отдельно. Но мало ли, как-то сконтачим. Они тоже дома сидят.

- А будете ли еще какие-то походы совершать к ветеранам?

- Да. Сейчас и с пропусками этими много ошибок, и с волонтерством тоже. Ситуация неординарная, я думаю, будет это все развиваться, и как-то наладится все с этим.

- Можно написать, что самый быстрый скороход в мире готов бежать и помогать?

- Да. Я так и говорил, что готов помочь.

- Мы разговаривали вчера с вратарем «Спартака» Артемом Ребровым. Футболисты финансово помогли фанатскому клубу, который организовал активную поддержку ветеранов «Спартака» и ветеранов ВОВ. На базу волонтеров даже приезжал капитан команды Георгий Джикия. Вот такое единение болельщиков и футболистов.

- Ну да, свои помогают своим.

- Дело идет.

- Ну, хоть как-нибудь. Людей добрых много, мы это все знаем. Главное – направить тех, кто хочет помочь. Я готов!

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