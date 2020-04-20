2020-04-20T17:57:39+03:00
Звезды

Коллега Надежды Бабкиной рассказал о необходимом условии ее выписки

Народная артистка три недели находится в больнице с двусторонней пневмонией
Алена МАРТЫНОВА
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Надежда Бабкина.Надежда Бабкина.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Возвращения Надежды Бабкиной к нормальной жизни ждут не только ее родные и близкие, но и тысячи поклонников по всей стране. К счастью, прогнозы врачей наконец звучат обнадеживающе. Надежда Георгиевна в сознании, дышит сама - без аппарата ИВЛ, и ждет, когда медики разрешат ей пользоваться мобильным телефоном. Пока из-за требований стерильности он под запретом.

- Ситуация была сложная, но все страшное позади. Она умница и со всем справилась, - сообщил на днях хорошие новости молодой муж певицы Евгений Гор. - Бесконечная признательность врачам и медперсоналу не может быть описана словами. То, что мы все чувствуем - это неподдельное счастье и уважение. Вы не просто сохраняете жизнь пациентам, вы продлеваете ее и нам всем.

О том, как королева русской песни чувствует себя по состоянию на 20 апреля, "Комсомолке" рассказал ее экс-коллега по Мосгордуме, депутат Евгений Герасимов.

- Ей лучше, - ответил kp.ru Герасимов.

Депутат Мосгордумы Евгений Герасимов. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.Фото: Борис КУДРЯВОВ

- Может, и о выписке речь идет? Есть такие прогнозы?

- Это вопрос сложный, все-таки здоровье штука непредсказуемая... Поэтому давайте пока без прогнозов. Вот когда Надежда сама сможет говорить и общаться, тогда это уже точно будет победа. Мы очень этого ждем!

Напомним, Народная артистка была госпитализирована 1 апреля с двусторонним воспалением легких. Бабкина почувствовала себя плохо вскоре после празднования 70-летнего юбилея, который успела отметить в ресторане шумной компанией до введения карантина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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