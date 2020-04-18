Молодой муж прервал молчание о состоянии Надежды Бабкиной

Молодой муж Надежды Бабкиной впервые рассказал о состоянии артистки. Евгений Гор обратился к поклонникам в соцсети. Он объяснил, почему все это время хранил молчание.

Евгений Гор опубликовал в блоге огромное сердце и заявил, что у Надежды Бабкиной все хорошо. По словам мужчины, самое страшное - позади.

"Последние несколько недель мы все: близкие, родные, друзья, медики и почитатели переживаем за Надежду. Ситуация была сложная. Она умница и со всем справилась. Всю эту неделю она уже в полном сознании, самостоятельна, находится вне реанимации, без ИВЛ и других поддерживающих средств", - обратился 40-летний артист к публике.

evgeni_gor У Надежды все хорошо

Евгений заверил, что с каждым днем его возлюбленная набирается сил и восстанавливается. "Пока мы общаемся через врачей, так как все должно быть стерильно и телефоны не допускаются, поэтому, как только разрешат, я с радостью запишу вам ее послание и выложу в Интернет", - пообещал Гор.

Он также объяснил свое молчание по поводу состояния 70-летней Надежды Георгиевны: "Я долго не писал об этом, чтобы не придумывали всякой ерунды. Однако, к сожалению, некоторые любят заработать на таких печальных новостях и напридумывали столько, что Льюису Керроллу вряд ли приснилось бы".

Мужчина обратился со словами благодарности к медикам. "Бесконечная признательность врачам и медперсоналу не может быть описана словами. То, что мы все чувствуем, - это неподдельное счастье и уважение. Спасибо всем, кто проявил внимание, поинтересовался состоянием, поддерживал и не выстраивал спекуляций вокруг этой темы", - резюмировал муж Бабкиной.

Напомним, о госпитализации Надежды Бабкиной стало известно 6 апреля. Артистка поступила в больницу с диагнозом "пневмония" и подозрением на коронавирус 1 апреля. Бабкину ввели в кому, чтобы обеспечить более эффективную работу аппарата искусственной вентиляции легких. Несколько дней назад знаменитость вывели из медикаментозного сна. Как заявляли врачи, у звезды поражено 60% легких, отрицательной динамики не наблюдается.